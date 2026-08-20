MasterChef 24/7: Las 3 claves infalibles para lograr un pollo adobado perfecto

A pesar de que ya quedan muy pocos cocineros en el universo MasterChef 24/7, los jueves de delivery se mantienen imbatibles en el esquema de actividades; este 20 de agosto, comandados por la Chef Isabel Carvajal, los cocineros se pusieron a preparar unas ricas órdenes de pollo adobado con todo y sus complementos como las papitas y la ensalada.

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Si ver a los cocineros concentrados en la preparación del pollito previamente marinado por la Chef Isabel Carvajal te despertó el antojo de este platillo, acá te tenemos unos tips para que tu receta salga perfecta... ¡hay 3 claves importantes que debes tomar en cuenta para que tu adobo y tu proteína queden de rechupete!

¿Cómo lograr un pollo adobado memorable al estilo MasterChef 24/7?

Para que tu pollo adobado quede digno de conquistar a los exigentes jueces de MasterChef 24/7 , hay detalles súper importantes que debes tomar en cuenta para lograr el equilibrio ideal entre acidez, grasa, especias y técnica de cocción... ¡todo cuenta!

De acuerdo con la IA el tratamiento de los chiles, el cuerpo de la salsa y, sobre todo, el marinado del pollo son vitales para que brilles en la cocina; así puedes lograrlo paso a paso:

TÉCNICA Y TRATAMIENTO DE LOS CHILES:

Aromas sin amargor: Pasa los chiles (guajillo y ancho) sólo de cinco a 10 segundos por aceite caliente. Si se queman, el adobo se arruina.

Pasa los chiles (guajillo y ancho) sólo de cinco a 10 segundos por aceite caliente. Si se queman, el adobo se arruina. Hidratación en infusión: Sumérgelos en agua caliente con un trozo de cebolla y ajo tostado durante 15 minutos antes de licuar.

Sumérgelos en agua caliente con un trozo de cebolla y ajo tostado durante 15 minutos antes de licuar. El toque ácido clave: Agrega un chorrito de vinagre de manzana o jugo de naranja agria a la base para desestructurar la fibra de la carne y fijar los sabores.

ESPECIAS Y CUERPO DE LA SALSITA:

El trío aromático: Combina comino recién tostado, orégano mexicano y una pizca diminuta de clavo de olor. El secreto está en no abusar del clavo.

Combina comino recién tostado, orégano mexicano y una pizca diminuta de clavo de olor. El secreto está en no abusar del clavo. Espesante natural: Licúa el adobo con una tortilla fría fritada o un par de galletas saladas para darle tersura y cuerpo sin alterar el sabor.

Licúa el adobo con una tortilla fría fritada o un par de galletas saladas para darle tersura y cuerpo sin alterar el sabor. Colado e impregnación: Cuela la salsa sobre una sartén caliente con poco aceite para "freír" el adobo antes de impregnar la carne.

MARINADO Y COCCIÓN DEL POLLO

Reposo mínimo: Deja reposar las piezas de pollo barnizadas con el adobo al menos cuatro horas en refrigeración (idealmente toda la noche).

Deja reposar las piezas de pollo barnizadas con el adobo al menos cuatro horas en refrigeración (idealmente toda la noche). Sellado previo: Sella el pollo a fuego medio-alto antes de taparlo o meterlo al horno para sellar jugos.

Sella el pollo a fuego medio-alto antes de taparlo o meterlo al horno para sellar jugos. Cocción controlada: Mantén fuego bajo o hornea a 180°C cubierto con aluminio los primeros 35 minutos, y destapa los últimos 10 para dorar la superficie.

Como ves, preparar pollo adobado es todo un arte que, sin duda, tiene su recompensa... ¡no olvides acompañarlo de guarniciones como arroz blanco con elote, papas cambray, frijoles de la olla, guacamole o ensalada de nopales!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?