Ideas DIY: recicla los tubos de papel higiénico para crear obsequios románticos

El mundo del reciclaje es realmente interesante porque nos permite poder darles una segunda oportunidad a aquellos elementos que por lo general terminan en la basura. En este caso nos vamos a centrar en los tubos de papel higiénico que nos permitirán poder hacer unos regalos románticos para la persona que más quieres.

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Con un poco de creatividad vas a poder llevar a cabo unas manualidades increíbles para poder tener un buen presente creado con tus propias manos. Ahora si manos a la obra.

¿Cómo reciclar los tubos de papel higiénico?

Los tubos de papel higiénico tienen una nueva oportunidad con estas ideas DIY que son realmente interesantes. Te dejaremos dos opciones que llevan pocos materiales y el resultado es muy tierno.

Cajita de regalo con cierre de corazón entrelazado

Aquí tenemos una opción que es compacta y muy elegante que se caracteriza por un sistema de cierre creativo. Para poder crearla lo que debes hacer es lo siguiente:



Pintar 1 tubo de papel higiénico con pintura acrílica blanca, tanto por dentro como por fuera.

El siguiente paso es poder aplanar ligeramente y realizar marcas: una a 4 cm desde el borde hacia adentro y otra a 1.5 cm en el lateral. Con estas guías, dibujar y recortar la silueta de un corazón.

Cerrar la base del rollo pegando una pieza de cartón a medida.

A la hora de hacer el sistema de cierre vas a realizar un pequeño corte vertical justo en la mitad de cada lado de los corazones superiores. Luego decora con cintas delgadas y también puedes imprimir una frase romántica para pegarla en el frente.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Al cruzar las dos pestañas con forma de corazón, la caja queda perfectamente sellada y segura para guardar pequeños accesorios como pulseras o cadenitas.

Cajita cúbica con visor de corazón

Como segunda opción tenemos esta idea que te lleva a hacer una estructura geométrica que transforma el rollo cilíndrico en un cubo con ventanas. Para hacerlo debes seguir los siguientes pasos:



El primer paso es tomar un tubo de papel higiénico y marcar bien los bordes con la ayuda de una tijera para definir líneas rectas. Doblar los extremos para formar un cuadrado perfecto donde cada lado mide aproximadamente 3.5 cm. De este rollo se obtienen dos tiras iguales.

Elige dos lados opuestos del cubo, dibuja un corazón y recorta con el cúter para crear ventanas que permiten ver el interior.

Luego deberás pintar toda la estructura con ayuda de un acrílico de color rojo por ambos lados. El diseño permite que las dos piezas encajen una dentro de la otra para abrir y cerrar la caja de forma divertida.



Después tienes que decorar el contorno de las ventanas de corazón con unas tiras de lentejuelas y finaliza con un lazo de cinta dorada en la parte superior para darle un toque festivo y profesional.

Esta idea es increíble.|Pinterest

Cabe destacar que en su interior podrás guardar un anillo para regalar o una pulserita.