Crochet para niños: cómo tejer bolsas de Paw Patrol para el mandado para niños (paso a paso)

Inculcarles el gusto por las tareas domésticas a los niños no siempre tiene que ser una misión imposible, en especial si se recurre a métodos que les parezcan divertidos. Por ejemplo, si nunca te quieren acompañar a hacer las compras, puedes hacer de esta atividad toda una experiencia con una bolsa para el mandado hecha con crochet e inspirada en los simpáticos personajes de Paw Patrol y que son muy fáciles de crear en casa.

Cuáles son los materiales que necesitas para tejer una bolsa de Paw Patrol

Lo más importante al momento de hacer manualidades con crochet, es elegir los hilos adecuados, tanto en colores como en grosor, pues de esto dependerá cómo queden las puntadas. Para los diseños de Paw Patrol, lo ideal es tomar como referencia los colores del cachorro que pienses replicar, para que así se vean tan realistas como los uniformes.

Estas bolsas de Paw Patrol son perfectas para regalarle a los niños|Imagen creada con IA

En el caso de esta caricatura infantil, puedes basarte en Chase con estambres azules y cafés; en Marshall con estambres blancos y rojos; en Skye con estambres rosas y café claro; o en Rubble con estambres cafés, beige y amarillos. Para la parte de las herramientas que se usan al tejer bolsos a mano, se ocupan tijeras, un trozo de tela tipo manta y ganchos de 4 a 7 mm, lo que depende de los hilos, según explica el blog Tejiendo Ideas.

Tutorial para hacer bolsas de crochet con los Paw Patrol y que sirven para ir de compras con los niños