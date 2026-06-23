Crochet para niños: cómo tejer bolsas de Paw Patrol para el mandado para niños (paso a paso)
Las manualidades de Paw Patrol son ideales para regalarle a tus hijos, como las bolsas tejidas en crochet para que usen cuando te acompañen al mercado.
Inculcarles el gusto por las tareas domésticas a los niños no siempre tiene que ser una misión imposible, en especial si se recurre a métodos que les parezcan divertidos. Por ejemplo, si nunca te quieren acompañar a hacer las compras, puedes hacer de esta atividad toda una experiencia con una bolsa para el mandado hecha con crochet e inspirada en los simpáticos personajes de Paw Patrol y que son muy fáciles de crear en casa.
Cuáles son los materiales que necesitas para tejer una bolsa de Paw Patrol
Lo más importante al momento de hacer manualidades con crochet, es elegir los hilos adecuados, tanto en colores como en grosor, pues de esto dependerá cómo queden las puntadas. Para los diseños de Paw Patrol, lo ideal es tomar como referencia los colores del cachorro que pienses replicar, para que así se vean tan realistas como los uniformes.
En el caso de esta caricatura infantil, puedes basarte en Chase con estambres azules y cafés; en Marshall con estambres blancos y rojos; en Skye con estambres rosas y café claro; o en Rubble con estambres cafés, beige y amarillos. Para la parte de las herramientas que se usan al tejer bolsos a mano, se ocupan tijeras, un trozo de tela tipo manta y ganchos de 4 a 7 mm, lo que depende de los hilos, según explica el blog Tejiendo Ideas.
Tutorial para hacer bolsas de crochet con los Paw Patrol y que sirven para ir de compras con los niños
- Considerando que las bolsas de mandado suelen usarse con mucho peso y artículos de diferentes tamaños, lo ideal es que la base sea resistente. De modo que la mejor alternativa es ponerle un fondo de tela tipo manta que viene sin detalles ni decoraciones y está lista para personalizarse con las costuras.
Una vez que tienes la base de estas manualidades para niños, es momento de seguir con los bordados de Paw Patrol. Para que queden realistas, toma como punto de partida una imagen descargable de internet para que así puedas guiarte con los detalles y rasgos específicos de cada personaje.
- Empieza con el crochet, dependiendo del estilo que prefieras, pueden las figuras pueden quedar planas o con relieve para que se sienta divertido y los pequeños siempre quieran llevarlos a todas partes.
- Cuando termines la ilustración, solo debes unirla al molde de la bolsa con puntadas ligeras. Esta técnica es similar a la que se usa para hacer preciosos cojines de crochet con los perosnajes más famosos de Paw Patrol y que a los niños les encantan.