Manualidades DIY: 4 ideas de caminos de mesa con diseños elegantes hechos de tela que ya no usas

El secreto para elevar la decoración de los espacios no siempre consiste en comprar artículos costosos, sino que muchas veces, es mejor aprovechar los materiales que ya se tienen para darles una nueva vida. Por ejemplo, los retazos de tela que no sabes dónde usar, sirven muy bien para crear lindos caminos de mesa que se ven increíbles en el comedor y que dan un toque hogareño espectacular.

¿Cómo hacer caminos de mesa sofisticados? 4 ideas que harán que tu casa se vea preciosa

Con diademas o tiras recicladas . Si los pedazos de tela que tienes son muy delgados, entonces la mejor opción es hacer caminos de mesa delicados y llamativos . El secreto está en unir todas las partes con puntadas muy finas para que no se vean y tratar de que los colores combinen entre sí, lo que garantiza que a la hora de ponerse en la mesa se vean excepcionales y no opaquen el resto de la decoración.



. Si los pedazos de tela que tienes son muy delgados, entonces la mejor opción es . El secreto está en unir todas las partes con puntadas muy finas para que no se vean y tratar de que los colores combinen entre sí, lo que garantiza que a la hora de ponerse en la mesa se vean excepcionales y no opaquen el resto de la decoración. Con la técnica de "parches" con muchos colores. Para esos retazos de tela de playeras, camisas o fundas, una de las mejores alternativas para reciclar materiales y hacer adornos para el comedor, es apostando por la técnica de "patchwork", que se refiere a armar estructuras con distintos pedazos de tela para hacer siluetas grandes. Aquí la única regla es que el armado quede simétrico, pues esto es precisamente lo que vuelve a esta tendencia algo tan original.

4 diseños de caminos de mesa con tela reciclada que son perfectos para la decoración de tu hogar|Pinterest

Con retazos de mezclilla . Los jeans viejos que ya no vas a usar no tienen que terminar en la basura, ya que la mezclilla perfectamente sirve para hacer caminos de mesa con un toque muy "aesthetic". Para que quede vistoso, lo mejor es combinar tantas tonalidades como sea posible. Y una ventaja que esta tela tiene, es que es más resistente que otras, así que no solo estarán adornando, sino que también ayudarán a proteger los muebles



. Los jeans viejos que ya no vas a usar no tienen que terminar en la basura, ya que Para que quede vistoso, lo mejor es combinar tantas tonalidades como sea posible. Y una ventaja que esta tela tiene, es que es más resistente que otras, así que Con cobijas y manteles viejos. Para todos esos artículos de cocina que quedaron arrumbados en los cajones, pero que todavía están en buenas condiciones, está la opción de recortar cortinas, traposo hasta servilletas en tamaños iguales, para luego crear lindos caminos de mesa que combinen muy bien con el resto de los espacios.