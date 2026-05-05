5 ideas de manualidades de Stray Kids para fans: posters, stickers y más
Con estas ideas no solo decoras tu espacio, también creas piezas únicas que reflejan tu gusto por Stray Kids y tu creatividad
Puedes darle un estilo personalizado a todas tus cosas y a tu habitación completa si haces manualidades desde cero, como pósters, stickers, skins, llaveros y decoraciones. Es una idea creativa, divertida y perfecta para un fin de semana. Además, puedes inspirarte en la banda de K-pop Stray Kids para crear un espacio con mucha personalidad.
Solo necesitas diseñar tus propias piezas basadas en la agrupación. Puedes tomar referencias de su historia, los animales que representan a cada integrante o canciones como “Lose My Breath” y “Thunderous”. La clave está en dejar volar tu imaginación y crear objetos únicos al estilo K-pop.
Aquí tienes un paso a paso con ideas originales inspiradas en Stray Kids:
Antes de empezar, elige qué manualidades quieres hacer, reúne los materiales y prepárate para crear.
- 1. Llaveros de “Resina Chamánica” (Inspirados en SKZOO)
Aprovecha los personajes que representan a cada miembro (como Wolf Chan o Leebit) para crear accesorios duraderos. Usa resina epóxica o plástico encogible. Dibuja o imprime la silueta del animal, recórtala y hornéala si es necesario. Añade cuentas con letras y argollas metálicas. El resultado será un llavero resistente y con estilo de merch oficial.
- 2. Set de stickers “Wolfgang” en papel holográfico
Diseña stickers inspirados en el concepto de hermandad y fuerza del grupo. Usa elementos como coronas, estrellas o garras. Imprime en papel adhesivo holográfico. Obtendrás un acabado brillante que cambia con la luz y luce profesional.
- 3. “Shadow Box” de escenario (diorama de papel)
Crea una pieza decorativa en 3D dentro de una caja o marco profundo. Usa capas de cartulina para formar siluetas, fondo y logo. Añade luces LED para iluminar desde atrás. Es una decoración impactante que captura la energía de sus shows.
- 4. Journaling card con pintura salpicada
Usa cartulina negra y pintura acrílica para crear un efecto de salpicado. Después escribe frases icónicas del grupo y añade una foto tipo Polaroid. Refleja perfectamente la esencia artística y rebelde del grupo.
- 5. Photocards de Stray Kids de acrílico pintadas a mano
Consigue láminas de acrílico tamaño photocard. Coloca una imagen detrás y pinta detalles al frente con marcadores acrílicos. El efecto de profundidad hace que luzcan únicas y muy llamativas.