7 tonos de labiales que serán virales este verano

El verano es una temporada que marca una transición hacia pigmentos que reflejan la luz solar y evocan vitalidad, por lo que en el mundo del maquillaje hay colores de labiales que serán virales durante las próximas semanas.

La elección de estos tonos no es al azar, ya que durante los meses de mayor luminosidad, nuestra percepción visual se agudiza hacia los colores cálidos y saturados. Además, la industria cosmética ha evolucionado para crear fórmulas con pigmentos que se adaptan y acabados wet que protegen la mucosa labial de la deshidratación ocasionada por las altas temperaturas.

Durante 2026, la viralidad estará marcada por el concepto de los labios jugosos como fruta o fruit juici lips, además de los subtonos tierra que imitan el bronceado natural. El punto será dar volumen y frescura al instante.

Ventaneando | Programa completo 5 de mayo de 2026

Los 7 tonos de labiales que serán virales en verano

Cherry red glossy

Es el rojo clásico que se reinventa en una versión más traslúcida y brillante. Es un tono que, por su contraste, hace que los dientes luzcan más blancos visualmente.

Cherry red glossy|Pinterest

Durazno pastel

Impulsado por la tendencia del peach fuzz, es un tono cálido que se considera ideal para suavizar las facciones y dar un aspecto saludable de día bajo el sol.

Labios en tono durazno pastel|Pinterest

Expresso Brown

Para las que aman el estilo grunge-glam, los marrones profundos en acabado mate o satinado serán virales y simulan el efecto del café helado.

Labios expresso brown|Pinterest

Soft berry

Es un tono frío que imita el color natural de los labios luego de comer frutos rojos, se trata del equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad.

Labios soft berry para el verano|Pinterest

Coral neón

El rey indiscutible de las vacaciones, su saturación es alta por el pigmento naranja que resaltará cualquier nivel de bronceado de inmediato.

Labios coral neón que serán virales este verano|Pinterest

Nude rosado

El básico que no puede faltar en tu cosmetiquera, se adapta a la mucosa natural de los labios. La tendencia viral apunta a usarlo con un delineador un poco más oscuro para dar profundidad.

Labios nude rosado en tendencia|Pinterest

Transparent holographic

Más que un color, es un efecto que será tendencia por los brillos con partículas reflejantes en tonos azules o lilas que cambian con la luz del sol, será el toque final de cualquier look veraniego.

