La RAE aclara si se dice “trasparente” o “transparente”, ¿existe una diferencia?

Ante la complejidad y riqueza que presenta nuestro idioma, es muy común tener dudas con las diferentes formas de escribir algunas palabras en español. Ocurre con locuciones tan utilizadas en la vida diaria como "o sea", con nombres de platillos famosos (como "ceviche") o también con adjetivos tan comunes como "transparente" o "trasparente".

Si esta última palabra te ha causado dudas o te hace pensarlo dos veces antes de escribirla, a continuación te explicamos de dónde viene, cuál es su significado exacto y cuál es su forma correcta.

¿Cómo se escribe, "transparente" o "trasparente"?

La respuesta de la RAE es muy sencilla: ambas formas son correctas. Puedes decir y escribir "transparente" o "trasparente" con toda seguridad y sin temor a que alguien te corrija, pues la Real Academia Española reconoce las dos y así lo ha asegurado en las redes sociales. Sin embargo, si te quieres ir por la forma más común, tendrías que optar por "transparente".

Consultas de la semana | ¿Es válido escribir «trasparente» en lugar de «transparente»?



Sí, en un caso como ese las dos opciones son válidas: https://t.co/noDrvbikjp (§ 6.5.2.2.2.2). pic.twitter.com/K9tllp6hrF — RAE (@RAEinforma) June 24, 2024

La palabra proviene del latín medieval "transparere", y esta raíz significa "aparecer a través de". Se utiliza para describir a un cuerpo que permite ver a través de él o por el cual pasa la luz. También se emplea para describir a un hecho que se percibe o comprende con claridad, sin espacio para dudas o ambigüedades, o para un proceso que se lleva a cabo de manera honesta.

Entre los sinónimos para la palabra "transparente" está "cristalino" o "traslúcido". Por cierto, esta última palabra también suele generar dudas por su escritura, por la misma razón; según la RAE, se acepta tanto "translúcido" como "traslúcido", aunque la segunda es más recomendada y más común.

Por otro lado, existen otras palabras que parecen similares a "transparente" pero no aceptan más de una forma de escritura. Por ejemplo, "trasladar" solo acepta esta forma y lo mismo ocurre con las palabras "traspasar", "trasnochar" o "traspapelar".