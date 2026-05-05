Códigos sagrados de mayo: Estos son los 8 números para atraer abundancia y abrir caminos este mes

Deja que la abundancia entre a tu vida y abre caminos este mes de mayo gracias a los códigos sagrados. A continuación, te compartimos las secuencias de números que debes repetir para manifestar con las vibraciones correctas, según la experta en mindset positivo, Ale Bernal.

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Códigos sagrados de mayo: 8 números para atraer abundancia y abrir caminos este mes

Aquí los 8 códigos sagrados para atraer abundancia y abrir caminos durante el presente mes de mayo:



194: Para atraer abundancia

Para atraer abundancia 79: Para evitar pensamientos de escasez y re-programar tu mente hacia la abundancia

Para evitar pensamientos de escasez y re-programar tu mente hacia la abundancia 133: Para acelerar la llegada de la riqueza

Para acelerar la llegada de la riqueza 604: Para abrir caminos a nuevas oportunidades económicas

Para abrir caminos a nuevas oportunidades económicas 62316: Para disolver y eliminar bloqueos en la energía del dinero

Para disolver y eliminar bloqueos en la energía del dinero 620: Para abrir caminos y cambios de ingresos

Para abrir caminos y cambios de ingresos 897: Para el flujo inmediato de dinero

Para el flujo inmediato de dinero 3333: Para agradecer el dinero que llega a tu vida

¿Cómo funcionan los códigos sagrados?

Los códigos sagrados funcionan de una manera muy sencilla. Sólo basta con repetirlos 45 veces y activarlos con la energía deseada, ya sea al inicio o final de tus repeticiones. Para ello, sólo tienes que hacer afirmaciones como “Activo estos códigos sagrados” y sumar tu intención. Aquí un ejemplo de Ale Bernal para activarlos:

“Activo estos códigos sagrados con todo el poder de mi intención para sanar mi relación con el dinero, liberar bloqueos conscientes e inconscientes, expandir mi mente a nuevas posibilidades y permitir que la abundancia fluya hacia mi de manera armoniosa, rápida y sostenida”, esta activación la puedes finalizar con un “hecho está” tres veces y un “gracias”.

Estas repeticiones pueden hacerse en cualquier momento del día. Lo más importante de este método es hacerlo con toda la intención posible.

¿Quién es Ale Bernal?

Ale Bernal es una popular creadora de contenido, famosa por compartir códigos sagrados de Agesta. Según su creador, José Gabriel Uribe Agesta, estas secuencias numéricas funcionan como frecuencias para atraer ciertas energías. En este caso, abundancia y la apertura de caminos. Ale también destaca por compartir otras herramientas de manifestación y consejos para cambiar tus creencias de la vida de manera positiva. En general, su contenido se enfoca a la espiritualidad, siendo una de las personalidades más influyentes en este rubro.