Este restaurante de CDMX fue nombrado uno de los 20 mejores del TODO el mundo

La revista Time no solo recomienda las mejores ciudades para visitar cada año. En 2026, México apareció con dos menciones: Guadalajara y Ciudad de México, esta última destacando por un restaurante que los críticos consideran imperdible: Esca.

Ubicado en una casona de la colonia Roma Norte, Esca ofrece una propuesta de cocina italiana enfocada en mariscos, combinando elegancia con un ambiente agradable. Según portales como Tripadvisor, sus platillos destacan tanto por su presentación como por su sabor, convirtiéndolo en un lugar ideal para una experiencia gastronómica diferente.

De acuerdo con opiniones en Google Maps y OpenTable, es un restaurante muy bien valorado por su servicio, calidad de alimentos y propuestas originales. Muchos lo describen como un espacio fresco, cómodo y sin ruido excesivo.

Sin embargo, no todo es perfecto. Algunos comensales han señalado experiencias negativas relacionadas con tiempos de espera prolongados, incluso de hasta una hora, sin recibir alguna cortesía durante la espera.

En cuanto al precio, se estima que el consumo promedio ronda los mil pesos por persona, lo que lo coloca como una opción elevada frente a otros restaurantes de la zona, pero acorde con su propuesta y nivel.

¿Qué otros restaurantes están en el top de los mejores del mundo?

Aunque México destacó con Esca, el ranking de Time incluye otros restaurantes internacionales:

Kabawa, en Nueva York, Estados Unidos

La Perlita, en Lima, Perú

La Grulla Feliz, en San Francisco, Estados Unidos

De Vie, en París, Francia

Jin Ting Wan, en Singapur

Madame Olympe, en Río de Janeiro, Brasil

Logy, en Taipéi, Taiwán

Soma, en Bangkok, Tailandia

Rannaghor de Sienna, en Calcuta, India

Caprichito, en Buenos Aires, Argentina

Este listado confirma que la gastronomía sigue siendo un factor clave para posicionar a las ciudades en el mapa mundial, y que México continúa ganando terreno con propuestas innovadoras y de alta calidad.