7 ideas de juguetes de Paw Patrol para regalarles a los niños por menos de 500 pesos

Paw Patrol es una de las caricaturas más famosas para niños, y no es de extrañar que quieras sorprenderlos con juguetes inspirados en la serie. El éxito de esta producción infantil radica en la cercanía de sus historias y la interactividad de cada uno de sus capítulos. Por eso, si quieres sorprender a tus hijos(as) en su cumpleaños o premiarlos por su buen comportamiento, los juguetes de esta serie animada son una excelente opción, y lo mejor es que algunos son económicos.

¿Cuáles son los juguetes de Paw Patrol para regalar por menos de 500 pesos?

Los juguetes originales de Paw Patrol se encuentran fácilmente en tiendas departamentales, supermercados y plataformas de envío. En fechas especiales como el Día del Niño (30 de abril) suelen tener descuentos, y como fue hace poco, es posible que aún haya ofertas disponibles. Estas son algunas ideas destacadas:

Pista de Paw Patrol Deluxe Mini Tower: tiene un diseño auténtico de la caricatura. Incluye la Torre de Adventure Bay, donde los niños pueden empujar los autos de rescate con la mano. Permite crear misiones y jugar todos los días después de la escuela. Su precio ronda los $429 pesos. Set de juego Paw Patrol Mini Torre de Aventura Chase y Marshall (varios modelos): este juguete incluye lo esencial para un buen regalo: uno de los perros rescatistas y la torre principal. Es una opción accesible por solo $149 pesos.

Juguetes de Paw Patrol.|(ESPECIAL) Vehículo Paw Patrol Spin Master de carreras básico: es un coche sencillo con uno de los personajes de la serie. Mide 6.3 cm de largo y 5 cm de alto. Su precio es de aproximadamente $213 pesos. Set de vehículos de Paw Patrol: incluye la base de operaciones y un coche con diseño del personaje. Es ideal para coleccionar y cuesta alrededor de $463 pesos.

Otras ideas de juguetes de Paw Patrol hechas a mano

Si no tienes mucho tiempo o presupuesto para comprar, también puedes optar por manualidades inspiradas en Paw Patrol. Estas opciones son económicas y pueden tener un valor emocional especial. Aquí algunas ideas:

Torre de Paw Patrol con cartón y plástico: puedes usar el tubo de papel aluminio o plástico como base para el molde y decorarlo con pintura acrílica.

puedes usar el tubo de papel aluminio o plástico como base para el molde y decorarlo con pintura acrílica. Máscaras de cartón de Paw Patrol: es una opción sencilla para recrear a cada personaje y permitir que los niños se disfracen y creen sus propias misiones.

es una opción sencilla para recrear a cada personaje y permitir que los niños se disfracen y creen sus propias misiones. Pulseras caseras de Paw Patrol: los niños se sentirán parte de la patrulla canina mientras juegan o ven sus capítulos favoritos

Manualidades de Paw Patrol.|(Pinterest)

Con estas opciones, puedes regalar algo especial sin gastar de más y con un toque creativo que hará la diferencia. No olvides que también puedes ver las últimas noticias de Paw Patrol en Azteca 7.

