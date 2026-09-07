4 ideas para crear cofres secretos de los Saja Boys, para una fan de KPop Demon Hunters
Decorar la recámara con la inspiración de KPop Demon Hunters no es tan costoso como suena, en especial con las ideas hechas a mano como baúles de Saja Boys.
Si eres fan de toda la estética de los KPop Demon Hunters, entonces las manualidades inspiradas en los Saja Boys podrían ser tus mejores aliadas para transformar la decoración de tu recámara sin tener que gastar tanto dinero. Y una idea que queda preciosa y es muy útil, son los cofres mágicos que sirven para guardar todo tipo de accesorios y mantener el orden sin que se vea feo.
Las 4 ideas más bonitas inspiradas en KPop Demon Hunters para hacer cofres de los Saja Boys
Cofre inspirado en Jinu. Si tu favorito de los hermanos Saja es Jinu, te encantará la idea de convertirlo en el protagonista de tus manualidades. Para hacer un baúl de secretos, usa una caja de madera pequeña y píntala de tonalidades oscuras para que combine con la temática de la película. En la decoración, pega stickers del personaje y pon la caja en un lugar seguro.
- Baúl de KPop Demon Hunters con estética demoníaca. En caso de que ya tengas toda tu habitación decorada con la estética del universo de KPop Demon Hunters y quieras complementar con el concepto de los Saja Boys, haz un baúl para guardar secretos que tenga una vibra "demoníaca" como la de la película. Solo necesitas una caja de plástico vacía, pintura negra y muchas impresiones de tus personajes preferidos para decorar la parte exterior.
Cofre tipo camerino de los Saja Boys. Una de las ideas que no fallan, consiste simplemente en transformar una caja de cartón vieja en el camerino donde los Saja Boys se preparan para sus presentaciones y shows en vivo. Pinta la parte exterior de color blanco y pega estrellas con el nombre de cada uno de los hermanos; al interior podrás poner fotos, accesorios, tarjetas y absolutamente cualquier cosa que quieras mantener a salvo.
- Baúl inspirado en el escenario de KPop Demon Hunters. En espacios ya decorados con temática especial como los altares de las "Guerreras KPop", quedan muy bien los baúles que representan los escenarios. Lo único que tienes que hacer es forrar la caja de color negro y poner algunos muñecos standee de los Saja Boys para que parezca que están en un show.