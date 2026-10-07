5 ideas para crear porta credenciales inspirados en KPop Demon Hunters
Las manualidades de KPop Demon Hunters son una excelente alternativa para personalizar tus accesorios y que se vean bonitos con pocos materiales.
Cuidar las identificaciones y las tarjetas es muy importante para que no se pierdan ni se maltraten. Y para salir de los diseños aburridos que todos llevan, está la opción de hacer porta credenciales con la temática de KPop Demon Hunters, que además son un tipo de manualidades fáciles hasta para principiantes y para las que no se necesita mucho dinero por los materiales.
Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 diseños de porta credenciales con las HUNTRIX
- Tarjetero rosa inspirado en el estilo de las "Guerreras KPop". Si uno de tus aspectos favoritos sobre la película es el fabuloso estilo que tienen Rumi, Mira y Zoey, entonces crea un porta credenciales que imite la estética. Un modelo sencillo son los de color rosa vibrante con charms de estrellas y corazones colgantes.
- Muñeco de fieltro con la cara de Derpy Tiger. El gatito demonio de las KPop Demon Hunters es un personaje que también queda perfecto para hacer un porta credenciales casero. Solo necesitas fieltro azul, negro y blanco. Lo más importante es que las medidas sean correctas y dejar un margen de tela para que parezca el pelaje. No te olvides de los detalles de rayas, ojos y boca.
- Porta credencial hecho a mano con temática de HUNTRIX. Todas las escenas en donde las "Guerreras KPop" se transforman gracias a la música, son la inspiración perfecta para hacer unos lindos tarjeteros a mano. Consigue cartulina negra y arma la estructura. Agrega mucha diamantina y glitter, para luego poner el detalle más representativo: una guitarra que haga referencia a las presentaciones de HUNTRIX.
- Estuche para identificaciones con mezclilla reciclada. Una de las principales ventajas de las manualidades, es que es posible darle una segunda vida a materiales que podrían parecer simple basura. Por ejemplo, puedes hacer un tarjetero de KPop Demon Hunters para todas tus credenciales usando pedazos de mezclilla reciclada. El secreto para que quede personalizado, está en añadir cadenas y una argolla para que se cuelgue fácilmente.
- Porta credenciales con temática de todas las KPop Demon Hunters. Si te cuesta trabajo elegir quién es tu favorita entre Mira, Rumi y Zoey, entonces te encantará la idea de diseñar porta credenciales inspirados en cada una de las HUNTRIX. Lo mejor de todo es que no es nada complicado, pues solo necesitas material con el color distintivo de cada una y así tendrás varias opciones para irlas cambiando en la semana. También es una gran alternativa de manualidades de KPop Demon Hunters para regalarle a tus mejores amigas.