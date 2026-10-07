5 ideas para crear porta credenciales inspirados en KPop Demon Hunters

Cuidar las identificaciones y las tarjetas es muy importante para que no se pierdan ni se maltraten. Y para salir de los diseños aburridos que todos llevan, está la opción de hacer porta credenciales con la temática de KPop Demon Hunters, que además son un tipo de manualidades fáciles hasta para principiantes y para las que no se necesita mucho dinero por los materiales.

Manualidades de KPop Demon Hunters: 5 diseños de porta credenciales con las HUNTRIX

Tarjetero rosa inspirado en el estilo de las "Guerreras KPop" . Si uno de tus aspectos favoritos sobre la película es el fabuloso estilo que tienen Rumi, Mira y Zoey , entonces crea un porta credenciales que imite la estética. Un modelo sencillo son los de color rosa vibrante con charms de estrellas y corazones colgantes.



. Si uno de tus aspectos favoritos sobre la película es , entonces crea un porta credenciales que imite la estética. Un modelo sencillo son los de color rosa vibrante con charms de estrellas y corazones colgantes. Muñeco de fieltro con la cara de Derpy Tiger. El gatito demonio de las KPop Demon Hunters es un personaje que también queda perfecto para hacer un porta credenciales casero. Solo necesitas fieltro azul, negro y blanco. Lo más importante es que las medidas sean correctas y dejar un margen de tela para que parezca el pelaje. No te olvides de los detalles de rayas, ojos y boca.



5 diseños de porta credenciales inspirados en KPop Demon Hunters|Pinterest

Porta credencial hecho a mano con temática de HUNTRIX . Todas las escenas en donde las "Guerreras KPop" se transforman gracias a la música, son la inspiración perfecta para hacer unos lindos tarjeteros a mano . Consigue cartulina negra y arma la estructura. Agrega mucha diamantina y glitter, para luego poner el detalle más representativo: una guitarra que haga referencia a las presentaciones de HUNTRIX.



. Todas . Consigue cartulina negra y arma la estructura. Agrega mucha diamantina y glitter, para luego poner el detalle más representativo: una guitarra que haga referencia a las presentaciones de HUNTRIX. Estuche para identificaciones con mezclilla reciclada. Una de las principales ventajas de las manualidades, es que es posible darle una segunda vida a materiales que podrían parecer simple basura. Por ejemplo, puedes hacer un tarjetero de KPop Demon Hunters para todas tus credenciales usando pedazos de mezclilla reciclada. El secreto para que quede personalizado, está en añadir cadenas y una argolla para que se cuelgue fácilmente.



5 diseños de porta credenciales inspirados en KPop Demon Hunters|Pinterest