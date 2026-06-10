5 ideas para hacer muñecas de tela inspiradas en la familia Madrigal de Encanto

Una de las principales ventajas del crochet es que combina creatividad y bienestar en una sola actividad. Dedicar tiempo a tejer permite desconectarse por un momento de las preocupaciones diarias y enfocarse en algo que resulta agradable y gratificante. A medida que avanzan las puntadas, surge una sensación de calma que ayuda a disfrutar el presente y a reducir el estrés acumulado del día. Este proyecto da la posibilidad de tejer amigurumis de una de las películas favoritas de los pequeños: Encanto.

Crochet de Encanto: Cómo hacer muñecas de tela inspiradas en la familia Madrigal

1. Mirabel Madrigal

Colores de estambre



Marrón medio para la piel.

Café oscuro para el cabello.

Verde brillante para las gafas.

Blanco para la blusa.

Negro para detalles del cuello.

Turquesa.

Azul.

Rosa, amarillo y morado para los bordados.

Negro para los zapatos.

Cómo hacerla: La cabeza se teje en un tono de piel más oscuro y el cabello se forma con múltiples rizos cortos. Uno de los detalles más importantes son las gafas redondas en color verde, que pueden elaborarse con hilo rígido o una estructura ligera forrada con estambre.

La blusa es blanca con detalles oscuros alrededor del cuello. La falda se trabaja mezclando tonos turquesa y azul para crear un efecto degradado. Finalmente, se añaden pequeñas flores y mariposas bordadas con colores vivos. Estos adornos son los que hacen que la muñeca destaque y se parezca más al personaje que la inspira.

Maribel Madrigal|Pinterest

2. Camilo Madrigal

Colores de estambre



Beige claro para la piel.

Café medio para el cabello.

Amarillo pastel.

Amarillo mostaza.

Blanco para las mangas.

Gris oscuro para las medias.

Negro para los zapatos.

Rosa suave y beige para el pequeño accesorio de mano.

Cómo hacerla: Empieza tejiendo la cabeza con un tono beige claro y rellénala para que quede firme. Después crea el cabello utilizando mechones cortos de color café, formando rizos voluminosos alrededor de toda la cabeza. Los ojos pueden colocarse con cuentas negras brillantes para darle una expresión tierna.

El cuerpo es sencillo y pequeño. Lo que más destaca es el poncho, tejido aparte con franjas alternadas de amarillo pastel y amarillo más intenso. Una vez terminado, se coloca sobre el cuerpo como una prenda suelta. Las piernas pueden hacerse en gris oscuro y terminar con pequeños zapatos negros. El detalle final es un pequeño accesorio tejido en tonos suaves que se sostiene en una de las manos.

Camilo Madrigal|Pinterest

3. Bruno

Colores de estambre



Beige claro para la piel.

Negro.

Verde limón.

Verde oscuro.

Café para la ropa.

Gris para el ratón.

Cómo hacerlo: La cabeza se realiza en color piel y después se agregan mechones negros para formar un cabello despeinado. La barba y el bigote pueden añadirse al final para definir mejor el personaje.

Bruno|Pinterest

La pieza más llamativa es la ruana. Se teje como una especie de capa rectangular usando verde brillante con franjas verdes más oscuras. Para darle movimiento, se pueden añadir pequeños flecos en la parte inferior. Debajo de la ruana va una ropa sencilla en tonos café. El ratón del hombro puede hacerse aparte utilizando hilo gris y cosiéndolo cuidadosamente al personaje.

4. Dolores Madrigal

Colores de estambre



Beige claro para la piel.

Café oscuro para el cabello.

Rojo intenso.

Blanco.

Amarillo dorado.

Negro para los ojos.

Rojo para el gran moño.

Beige para los zapatos.

Cómo hacerla: La cabeza se trabaja en color piel y el cabello se recoge en un peinado alto adornado con un gran lazo rojo. El vestido es la parte más vistosa del proyecto y puede realizarse por capas.

Primero se teje la parte superior en blanco con pequeños detalles amarillos. Después se crea una falda amplia en rojo con líneas decorativas más claras. Para que luzca más elegante, pueden añadirse bordes ondulados en la parte baja. Los zapatos siguen la misma combinación de colores para mantener armonía con el conjunto.

Dolores Madrigal|Pinterest

5. Isabela Madrigal

Colores de estambre



Beige claro para la piel.

Negro para el cabello.

Lila claro.

Lavanda.

Rosa suave.

Verde para pequeños detalles florales.

Blanco para algunos adornos.

Cómo hacerla: Comienza con una base sencilla para cabeza y cuerpo. El cabello largo y oscuro es uno de los elementos principales, por lo que conviene hacerlo abundante para que tenga más movimiento.

El vestido puede tejerse en varios tonos de lila, creando volumen con capas y volantes. Después se añaden pequeñas flores en rosa, blanco y verde distribuidas por toda la prenda. Este personaje luce especialmente bonito cuando se agregan muchos detalles florales, ya que transmiten una apariencia delicada y elegante.

Isabela Madrigal|Pinterest

Si quieres que todos los muñecos tengan una apariencia similar a los de las imágenes, utiliza estambre de grosor fino o medio, rellena bien cada pieza para que conserve la forma y dedica tiempo a los detalles del cabello y la ropa. En este tipo de personajes, los peinados, los accesorios y los colores son los elementos que realmente les dan vida y personalidad.