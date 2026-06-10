¿Cómo crear velas usando cáscaras de naranja en unos sencillos pasos?

Crear velas es lo más fácil que podemos hacer en el tema de manualidades, siendo una gran alternativa para decorar y aromatizar tus habitaciones. Lo que pocos saben es que puedes hacerlas usando las cáscaras de naranja, aprovechando el desecho orgánico fácilmente.

Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos cómo lo puedes hacer usando unos sencillos pasos, así que no tires las cáscaras y aprovecha todos los pasos.

¿Cómo hacer velas de naranja?

No deseches tus cáscaras de naranja; a simple vista podría parecer que se trata de un desecho inservible, pero se puede convertir en un gran elemento para crear velas caseras. Su elaboración es muy fácil y requiere de pocos materiales. Para que las puedas hacer, considera los sencillos pasos:

Toma la naranja que quieras aprovechar, preferentemente pártela a la mitad y con una cuchara saca su pulpa; preferentemente busca no dañar la corteza. De ser posible, deja visible la punta del tallo, ya que nos va a funcionar de mechero. Agrega un poco de aceite vegetal, para después dejar secar por un día o dos; después podrás prender el mechero natural y usarlo. La otra alternativa que se recomienda es cubrir la superficie con aceite vegetal, dejando un poco del mechero libre para poder encenderlo. Para que la vela tenga un mejor olor, se recomienda agregar unas gotas de aceite esencial con aromas cítricos; al encenderla, la fragancia será más potente.

¿Qué hago si no tengo mechero?

Es normal si al usar las cáscaras de naranja no tienen el tallo blanquecino; no debes preocuparte, ya que aún puedes usar el residuo para crear velas. Para ello debes hacer lo siguiente:

Dejamos secar la cáscara de naranja hasta tener una textura dura. Derretimos 3 velas blancas. Al estar líquida, vertemos sobre la cáscara y añadimos el mechero. Agrega flores aromáticas secas, especias y aceites de olor para un mayor aroma. Dejamos secar para poder usarlo. En unos sencillos pasos lograrás disfrutar de la gran manualidad.