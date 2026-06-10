¿Cómo crear velas usando cáscaras de naranja en unos sencillos pasos?
¡No las deseches! Te contamos cómo puedes aprovechar las cáscaras de naranja para crear velas caseras; solamente necesitarás un par de ingredientes
Crear velas es lo más fácil que podemos hacer en el tema de manualidades, siendo una gran alternativa para decorar y aromatizar tus habitaciones. Lo que pocos saben es que puedes hacerlas usando las cáscaras de naranja, aprovechando el desecho orgánico fácilmente.
Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos cómo lo puedes hacer usando unos sencillos pasos, así que no tires las cáscaras y aprovecha todos los pasos.
¿Cómo hacer velas de naranja?
No deseches tus cáscaras de naranja; a simple vista podría parecer que se trata de un desecho inservible, pero se puede convertir en un gran elemento para crear velas caseras. Su elaboración es muy fácil y requiere de pocos materiales. Para que las puedas hacer, considera los sencillos pasos:
- Toma la naranja que quieras aprovechar, preferentemente pártela a la mitad y con una cuchara saca su pulpa; preferentemente busca no dañar la corteza.
- De ser posible, deja visible la punta del tallo, ya que nos va a funcionar de mechero.
- Agrega un poco de aceite vegetal, para después dejar secar por un día o dos; después podrás prender el mechero natural y usarlo. La otra alternativa que se recomienda es cubrir la superficie con aceite vegetal, dejando un poco del mechero libre para poder encenderlo.
- Para que la vela tenga un mejor olor, se recomienda agregar unas gotas de aceite esencial con aromas cítricos; al encenderla, la fragancia será más potente.
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¿Qué hago si no tengo mechero?
Es normal si al usar las cáscaras de naranja no tienen el tallo blanquecino; no debes preocuparte, ya que aún puedes usar el residuo para crear velas. Para ello debes hacer lo siguiente:
- Dejamos secar la cáscara de naranja hasta tener una textura dura.
- Derretimos 3 velas blancas. Al estar líquida, vertemos sobre la cáscara y añadimos el mechero.
- Agrega flores aromáticas secas, especias y aceites de olor para un mayor aroma.
- Dejamos secar para poder usarlo. En unos sencillos pasos lograrás disfrutar de la gran manualidad.
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