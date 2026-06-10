Manualidades de Bluey: 3 ideas para hacer fácilmente tus personajes en casa

Las escuelas son el lugar perfecto para que los niños adquieran saberes que los prepararán para enfrentar diferentes situaciones en su vida. Sin embargo, la familia cumple otro rol complementario para el desarrollo de los pequeños como miembros de una sociedad y la creatividad debe ser parte de ese proceso.

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Es por esto que los docentes solicitan a los padres el acompañamiento en diferentes actividades de sus hijos y que ciertas actividades no queden circunscriptas a las aulas. La idea es que en casa exista tiempo compartido, y de calidad.

Manualidades y entretenimiento

Las manualidades benefician a los estudiantes desde lo pedagógico, psicológico y tecnológico, fortaleciendo las virtudes y los valores, destaca un informe difundido por la Universidad José Carlos Mariátegui (Perú).

Por otro lado, diferentes fuentes de información remarcan que las manualidades y el entretenimiento van de la mano y abarcan todas aquellas actividades recreativas y creativas que por lo general se realizan en nuestro tiempo libre. Estas sirven para despejar la mente, divertirnos y expresar nuestra imaginación.

Manualidades de Bluey

Es en este marco que las ideas para hacer manualidades en casa abundan en redes sociales y otras plataformas digitales. La aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) es una plataforma en donde podemos hallar un sinfín de ideas para poner en práctica junto a los más pequeños.

En esta oportunidad, la invitación apunta a unir las manualidades con la famosa perrita de la televisión llamada Bluey. Es por eso que nos comparte 3 ideas brillantes, fáciles y con materiales reciclados para crear a Bluey, Bingo y toda la familia en casa:

Títeres de dedos con cartón de huevos



Materiales: Un cartón de huevos vacío, pinturas, marcador negro permanente, tijeras, pegamento y cartulina o papel grueso.

Paso a paso

Cortar los conos: Recorta individualmente las secciones cónicas (las que separan los huevos) del cartón. Cada cono será el cuerpo de un personaje. Pintar la base: Pinta un cono con los tonos de azul de Bluey y otro con los tonos anaranjados de Bingo. Deja secar muy bien. Hacer las orejas y detalles: En un trozo de cartulina, dibuja y recorta pequeños triángulos para las orejas. Píntalas del color correspondiente y pégalas en la parte superior del cono. Dibujar las caras: Con el marcador negro y un pincel fino con blanco, dibuja los ojos, la nariz y las manchas características de sus caras.

Los personajes clásicos con rollos de papel de baño



Materiales: Rollos de cartón de papel higiénico o de cocina, cartulinas de colores o papeles blancos para pintar, tijeras, pegamento en barra y marcadores.

Paso a paso

Forrar el rollo: Corta un rectángulo de cartulina (azul para Bluey, naranja para Bingo) que cubra todo el rollo de cartón y pégalo alrededor. El diseño de la panza: Corta un óvalo de un tono más claro (celeste o amarillo pálido) y pégalo en el frente del rollo para simular la pancita. Los detalles del rostro: Corta un óvalo pequeño para el hocico y dos triángulos para las orejas. Pégalos en su lugar. Expresiones: Con los marcadores, dibuja las cejas arqueadas tan expresivas que tienen, sus ojos grandes y el hocico negro.

Piedras pintadas para el jardín



Materiales: Piedras planas y lisas, pinturas acrílicas, pinceles de diferentes grosores, marcador de punta fina indeleble y barniz transparente.

Paso a paso