Muere famosa vidente de la televisión, a los 61 años

Este martes 9 de junio se dio a conocer la muerte de una controversial figura en la televisión española: Cristina Blanco, una vidente que alcanzó la fama en los años noventa y madre del actor Miguel Ángel Muñoz (muy recordado por la serie Capadocia).

La vidente de 61 años falleció a causa de un infarto, en la residencia donde recibía atención médica en el municipio de Majadahonda, dentro de la comunidad de Madrid. El fallecimiento habría ocurrido el sábado 6 de junio.

"Has sido una mujer valiente, carismática, con muchísimo carácter y tremendamente pasional", escribió Miguel Ángel Muñoz en una emotiva publicación de Instagram tras informarse sobre el deceso. "Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales".

Quién era Cristina Blanco

La historia de Cristina Blanco estuvo marcada por la fama pero también por la tragedia. Durante la década de los noventa alcanzó gran renombre en la televisión de España con sus predicciones, al punto en que una gran cantidad de celebridades y socialités eran sus clientes; también era vista frecuentemente en revistas, eventos y programas.

Su nombre comenzó a ligarse con polémica en 2007, cuando fue hallada culpable de robo de tarjetas de crédito en un hotel de Málaga; no llegó a pisar la cárcel, aunque inicialmente sí fue condenada a 16 meses de prisión.

Posteriormente se dio a conocer que tenía trastorno bipolar, afección con la cual lidió toda su vida a pesar del diagnóstico tardío. Miguel Ángel Muñoz escribió al respecto en su mensaje de despedida: "Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde. Era tan complejo de entender para ti y de apreciar para los demás por enormes capacidades y habilidades sociales, que incluso en nuestro círculo más íntimo nos olvidábamos a diario de la enfermedad y muchas veces nos costaba verte con la empatía suficiente".

En 2023 le amputaron una pierna a causa enfermedad desconocida, y pasó sus últimos años bajo supervisión médica constante.