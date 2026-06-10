⁠Hora LÍMITE para votar si quieres que Carmen tenga Delantal Negro tras fuerte falta de respeto

La tensión dentro de MasterChef 24/7 sigue aumentando conforme avanza la competencia por lo que las emociones de los participantes empiezan a salir a la luz y determinan si les ayudan o perjudican durante su estancia y muestra de ello es la actitud que mostró Carmen y el cual ha hecho que se convierta en la protagonista de los momentos más comentados dentro del reality culinario.

Recientemente el público detectó que la participante mostró una fuerte indisciplina hacia la máxima autoridad culinaria, la Chef Zahie Téllez, quien le contestó de una forma aparentemente sarcástica: “no nos importa” esto luego de que la Chef le comentara los errores que tuvo dentro del reto para determinar quién sería el acreedor del Poder del Pin.

Ante las palabras de Carmen la audiencia señaló este acto como indisciplina y una falta de respeto hacia la juez, por lo que ahora la polémica llegó a la producción quien tomó cartas en el asunto al exponer la actitud de Carmen y señalar que estas acciones no pasarán desapercibida por lo que ahora se abrieron votaciones para determinar su castigo por su contestación.

¿Cuál es el castigo que recibirá Carmen por contestarle a la Chef Zahie Téllez?

Ante la polémica, la producción de MasterChef 24/7 abrió una nueva votación para que el público participe directamente en la decisión del castigo que tendrá Carmen. Recordemos que durante la transmisión del martes de Batalla y Castigo, nuestra conductora Claudia Lizaldi indicó que la audiencia determinará si como castigo será que obtenga directamente el Delantal Negro y se presente al Domingo de Eliminación a enfrentarse contra sus compañeros para luchar por una semana más dentro de la cocina más famosa de México.

¿Cuál es la hora límite para votar por el castigo de Carmen?

Actualmente el público solo tiene que ingresar a la página oficial de MasterChef 24/7 o dar clic aquí para emitir su voto, solo hay dos opciones SÍ o NO y durante la transmisión de hoy miércoles 10 de junio se dará a conocer el resultado. Recordemos que aún estás a tiempo de emitir tu decisión ya que la horta límite de votación se dará a conocer durante el programa cuando Claudia Lizaldi lo indique, no pierdas la oportunidad de apoyar o castigar a Carmen.