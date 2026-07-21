5 ideas para hacer separadores de libros inspirados en Huntrix

Los separadores de libros son una de las manualidades más sencillas para personalizar tus lecturas, y si eres fan de Huntrix, puedes convertirlos en pequeños objetos de colección. Solo necesitas cartulina, impresiones de tus personajes favoritos y algunos detalles decorativos para darles un acabado único. Desde diseños con efecto espejo hasta modelos imantados o con detalles brillantes, estas ideas son fáciles de hacer y le darán un toque mágico a cualquier libro.

Aprende a hacer 5 separadores de libros inspirados en Huntrix con materiales económicos

Ese libro que llevas a todos lados merece un separador tan épico como tus personajes favoritos. Con cartulina, un poco de brillo y la esencia de Huntrix, puedes crear diseños que parecen sacados de KPop Demon Hunters.

