5 ideas para hacer separadores de libros inspirados en Huntrix
Hay manualidades que terminan guardadas en un cajón… y otras que vas a presumir cada vez que abras un libro. Estas ideas inspiradas en Huntrix pertenecen al segundo grupo.
Los separadores de libros son una de las manualidades más sencillas para personalizar tus lecturas, y si eres fan de Huntrix, puedes convertirlos en pequeños objetos de colección. Solo necesitas cartulina, impresiones de tus personajes favoritos y algunos detalles decorativos para darles un acabado único. Desde diseños con efecto espejo hasta modelos imantados o con detalles brillantes, estas ideas son fáciles de hacer y le darán un toque mágico a cualquier libro.
Aprende a hacer 5 separadores de libros inspirados en Huntrix con materiales económicos
Ese libro que llevas a todos lados merece un separador tan épico como tus personajes favoritos. Con cartulina, un poco de brillo y la esencia de Huntrix, puedes crear diseños que parecen sacados de KPop Demon Hunters.
- Separador estilo Polaroid. Recorta una tira de cartulina de aproximadamente 5 × 15 centímetros y pega una fotografía o ilustración de Rumi, Mira o Zoey dentro de un marco estilo Polaroid. En la parte inferior escribe una frase de la película, el nombre de tu integrante favorita o una palabra inspiradora utilizando plumones metálicos, diamantina o marcadores de colores.
- Separador imantado de doble cara. Dobla una tira de cartulina resistente por la mitad y coloca una imagen diferente de Huntrix en cada lado. Después pega pequeños imanes adhesivos en el interior de ambos extremos para que el separador abrace las páginas del libro y permanezca en su lugar aunque lo transportes en la mochila.
- Marcapáginas laminado con estrellas. Diseña tu separador en Canva o dibújalo a mano utilizando colores neón, morados, rosas y azules inspirados en Huntrix. Una vez impreso, protégelo con papel contact transparente o mica laminadora y añade pequeñas calcomanías de estrellas, destellos o lunas para conseguir un acabado brillante y resistente.
- Separador de fieltro con pedrería. Recorta dos piezas de fieltro del mismo tamaño y pégalas entre sí para crear una base más firme. Después decora el frente con pequeñas piedras adhesivas, lentejuelas, estrellas bordadas o figuras relacionadas con Huntrix. Completa el diseño colocando un listón o una borla en la parte superior para darle movimiento y un acabado elegante.
- Separador con efecto espejo. Divide el diseño en dos partes. En la mitad superior coloca a tu integrante favorita de Huntrix con colores vivos y luminosos. En la parte inferior crea un reflejo utilizando tonos oscuros, morados y negros, simulando su versión de combate o su sombra. Este contraste crea un efecto visual muy llamativo y completamente inspirado en la estética de KPop Demon Hunters.