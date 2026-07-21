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5 ideas para hacer separadores de libros inspirados en Huntrix

Hay manualidades que terminan guardadas en un cajón… y otras que vas a presumir cada vez que abras un libro. Estas ideas inspiradas en Huntrix pertenecen al segundo grupo.

5 ideas para hacer separadores de libros inspirados en Huntrix
Separadores de Huntrix|IA

Escrito por: Melannie Alba | DR

Los separadores de libros son una de las manualidades más sencillas para personalizar tus lecturas, y si eres fan de Huntrix, puedes convertirlos en pequeños objetos de colección. Solo necesitas cartulina, impresiones de tus personajes favoritos y algunos detalles decorativos para darles un acabado único. Desde diseños con efecto espejo hasta modelos imantados o con detalles brillantes, estas ideas son fáciles de hacer y le darán un toque mágico a cualquier libro.

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Ese libro que llevas a todos lados merece un separador tan épico como tus personajes favoritos. Con cartulina, un poco de brillo y la esencia de Huntrix, puedes crear diseños que parecen sacados de KPop Demon Hunters.

  1. Separador estilo Polaroid. Recorta una tira de cartulina de aproximadamente 5 × 15 centímetros y pega una fotografía o ilustración de Rumi, Mira o Zoey dentro de un marco estilo Polaroid. En la parte inferior escribe una frase de la película, el nombre de tu integrante favorita o una palabra inspiradora utilizando plumones metálicos, diamantina o marcadores de colores.
  2. Separador imantado de doble cara. Dobla una tira de cartulina resistente por la mitad y coloca una imagen diferente de Huntrix en cada lado. Después pega pequeños imanes adhesivos en el interior de ambos extremos para que el separador abrace las páginas del libro y permanezca en su lugar aunque lo transportes en la mochila.
  3. Marcapáginas laminado con estrellas. Diseña tu separador en Canva o dibújalo a mano utilizando colores neón, morados, rosas y azules inspirados en Huntrix. Una vez impreso, protégelo con papel contact transparente o mica laminadora y añade pequeñas calcomanías de estrellas, destellos o lunas para conseguir un acabado brillante y resistente.
  4. Separador de fieltro con pedrería. Recorta dos piezas de fieltro del mismo tamaño y pégalas entre sí para crear una base más firme. Después decora el frente con pequeñas piedras adhesivas, lentejuelas, estrellas bordadas o figuras relacionadas con Huntrix. Completa el diseño colocando un listón o una borla en la parte superior para darle movimiento y un acabado elegante.
    Apartado de fieltro
    5 ideas para hacer separadores de libros inspirados en Huntrix|IA
  5. Separador con efecto espejo. Divide el diseño en dos partes. En la mitad superior coloca a tu integrante favorita de Huntrix con colores vivos y luminosos. En la parte inferior crea un reflejo utilizando tonos oscuros, morados y negros, simulando su versión de combate o su sombra. Este contraste crea un efecto visual muy llamativo y completamente inspirado en la estética de KPop Demon Hunters.
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