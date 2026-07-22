MasterChef 24/7: 5 opciones para reemplazar los trapos viejos de tu cocina con opciones innovadoras

Antiguamente los trapos de cocina eran indispensables para secar platos, limpiar superficies o manipular recipientes calientes. Sin embargo, con el paso del tiempo pueden acumular humedad, malos olores y bacterias si no se lavan y reemplazan con frecuencia. Por ello, hoy existen alternativas más prácticas, higiénicas y duraderas que pueden facilitar las tareas diarias en la cocina. Estas son 5 opciones innovadoras de MasterChef 24/7 para reemplazar los viejos paños.

5 opciones para reemplazar los trapos viejos de una cocina como la de MasterChef 24/7

En un entorno como el de MasterChef 24/7, donde la limpieza y el orden son tan importantes como la técnica culinaria, contar con accesorios adecuados puede marcar la diferencia. Estas son cinco opciones innovadoras para sustituir los trapos viejos de tu cocina.

1. Paños de microfibra: son una de las mejores alternativas para la limpieza diaria. Absorben una gran cantidad de agua, secan rápidamente y atrapan grasa, polvo y suciedad sin necesidad de utilizar demasiados productos de limpieza. Además, resisten numerosos lavados sin perder su eficacia.

Los paños de microfibra son ideales para la cocina gracias a su alta absorción, capacidad para atrapar grasa.|Canva

2. Toallas de papel reutilizables: a simple vista parecen una toalla de papel convencional, pero están fabricadas con fibras especiales y pueden lavarse y reutilizarse varias veces. Son ideales para limpiar derrames, secar frutas y verduras o retirar el exceso de grasa de algunos alimentos, reduciendo al mismo tiempo el consumo de papel desechable.

3. Esponjas suecas (Swedish dishcloth): combinan celulosa y algodón, por lo que absorben varias veces su peso en agua y pueden reemplazar tanto a los trapos como a las esponjas tradicionales. Se secan rápidamente, son fáciles de lavar y ocupan muy poco espacio en la cocina.

4. Discos de celulosa comprimida expandible: están ganando popularidad porque ocupan muy poco espacio antes de usarse y son reutilizables. Al sumergirlos en agua se expanden hasta convertirse en una esponja suave y muy absorbente. Son ideales para limpiar encimeras, mesas, fregaderos y otras superficies de la cocina sin dejar pelusa. Además, se secan con rapidez y pueden reutilizarse durante varias semanas.

5. Rollos de toallas de tela lavable: están elaboradas con materiales como algodón, bambú o microfibra y vienen unidas mediante broches o velcro para imitar un rollo de papel de cocina. Son ideales para limpiar derrames, secar superficies o las manos y, una vez usadas, simplemente se lavan y vuelven a colocarse en el rollo. Además de reducir residuos, ofrecen una larga vida útil y representan un ahorro a largo plazo.

Es una opción muy alineada con las tendencias actuales de cocina sostenible y organización del hogar.|Pinterest / Françoise

En espacios como las cocinas de MasterChef 24/7, la organización y la higiene forman parte del éxito de cada preparación. Reemplazar los trapos desgastados por accesorios modernos no solo ayuda a mantener una cocina más limpia, sino que también mejora la seguridad, facilita las labores diarias y contribuye a prolongar la vida útil de los utensilios.

Con pequeños cambios como estos, cualquier cocina puede convertirse en un espacio más práctico, funcional y preparado para enfrentar cualquier receta.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.