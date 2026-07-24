“Deja los berrinchitos": El INESPERADO consejo a Michelle tras su enojo por fallar en la salvación de MasterChef 24/7

La tercera ronda de salvación en MasterChef 24/7 se vivió al límite y puso a los cocineros que quieren subir al balcón en jaque. Una de las que no soportó toda la presión fue Michelle, que si bien pasó la primera etapa y pudo estar en el reto final, tuvo un incidente con su torre de mil hojas y no pudo entregar un platillo, por lo que quedó automáticamente descalificada.

Esta situación hizo que la joven participante se molestara y aseverara que no quiere seguir cocinando porque no le encuentra sentido a todo su esfuerzo. Es por esto que el Chef Diego Niño se dirigió a "Michito" para recordarla que sí tiene gran talento, pero que su actitud muchas veces le juega en contra y le recomendó dejar de hacer berrinches para mejor concentrarse en la cocina.

"Michelle, la verdad tú eres muy buena. No te caigas hija, siempre con la cabeza arriba. Hay veces en las que vamos a querer tirar la toalla por nuestras emociones, por lo que empezamos a sentir, pero esas emociones van a ser de un momento y lo que estás viviendo ahorita es de una vez. Tienes muy buenas ideas, nada más deja los berrinchitos atrás", le dijo el "Maestro del fuego", que siempre ha querido ver a sus alumnos triunfando.

@masterchefmx "Ya estoy cansada" 😫 Michelle ya no quiere seguir compitiendo 😕 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

TODOS los cocineros de MasterChef 24/7 que ya están en los 12 mejores de la temporada

La primera en ganarse este lugar en el balcón en un movimiento inesperado fue Flor, quien subió después de que a Julio le arrebataron el Pin por hacer trampa durante la prueba del lunes. El siguiente en salvarse fue Ramahá, que se lució preparando una mantarraya que sorprendió a los chefs.

Luego fue el turno de Daniela, todo gracias a que su equipo ganó el reto del miércoles y los integrantes hicieron una votación y un disparejo. Y finalmente, el jueves de delantales negros más difícil hasta el momento logró salvarse Claudia con su exquisito postre y que sí cumplió con los parámetros de los jueces.

Todavía quedan 8 lugares disponibles en el balcón de MasterChef 24/7 para entrar al top 12 de la temporada. Y el que no logre demostrar que tiene lo necesario, deberá abandonar la cocina más famosa de México el domingo de eliminación del 26 de julio.