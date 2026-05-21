5 ideas para reemplazar los cuadros modernos por decoración vintage más cálida

Aunque los cuadros minimalistas que se ven modernos y adornan sutilmente una habitación estuvieron dominando las tendencias, poco a poco han sido desplazados por artículos de decoración vintage que inundan los ambientes de elegancia y se ven muy originales, pero sin saturar las paredes ni lucir anticuados.

Las ideas de decoración vintage que sí se ven sofisticadas para la casa