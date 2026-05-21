5 ideas para reemplazar los cuadros modernos por decoración vintage más cálida
Si estás renovando tu hogar y quieres darle un toque diferente a la decoración, prueba con artículos vintage que se ven preciosos y quedan aesthetic.
Aunque los cuadros minimalistas que se ven modernos y adornan sutilmente una habitación estuvieron dominando las tendencias, poco a poco han sido desplazados por artículos de decoración vintage que inundan los ambientes de elegancia y se ven muy originales, pero sin saturar las paredes ni lucir anticuados.
Las ideas de decoración vintage que sí se ven sofisticadas para la casa
- Espejos antiguos con marcos ornamentados. Si lo que buscas es darle un toque único a la decoración de tu casa, los espejos vintage que vienen con marcos ornamentados en color dorado o plateado serán tu mejor adquisición para un ambiente cálido. Puedes ponerlos en la sala, el baño, habitaciones o hasta pasillos, pues ayudan a darle mayor amplitud visual a un lugar, según explica Homes and Garners.
- Platos decorativos de porcelana. Para que tu buen gusto se note hasta en la cocina, compra algunos platos de porcelana que sirven como decoración al interior de las vitrinas. Es posible encontrar modelos de diferentes precios, colores y tamaños en bazares, tiendas en línea o mercaditos callejeros. También se pueden poner en muebles de la sala, solo hay que cuidar que no se caigan con el movimiento.
- Repisas con decoración vintage. Las repisas altas son una excelente alternativa para optimizar el espacio de un hogar y tener todo perfectamente acomodado, pero también son escenciales para que la decoración se sienta cálida. Así que en lugar de poner plantas o fotos, hay que colocar figuras antiguas de porcelana, cristal y hasta madera.
- Relojes antiguos de pared. Hoy en día lo digital está casi en todas partes y los relojes clásicos han sido desplazados casi por completo. Sin embargo, sus diseños elegantes y con toques antiguos se ven espectaculares como decoración vintage, por lo que tal como explica el portal especializado Clock Repair Gloucester, estos artículos son perfectos para reemplazar a los cuadros modernos que solían ser tendencia.
- Marcos vacíos para la decoración vintage. En caso de que no te guste tener fotografías familiares en las paredes de tu casa, pero sí te agraden los diseños que vienen con los marcos, está la opción de que cuelgues solamente la estructura para darle color a los muros y que la decoración vintage de una habitación conserve un aire minimalista.