5 ideas para reemplazar los azulejos del baño por acabados más industriales
Convierte tu baño en un refugio con personalidad propia. El estilo industrial mezcla materiales auténticos y una estética moderna para crear un espacio donde cada ducha sea un momento de desconexión total.
La decoración industrial encuentra encanto en lo simple y en aquello que, a primera vista, puede parecer tosco o sin pulir. Se enfoca en resaltar la esencia natural de materiales como el concreto, el ladrillo, la madera y las estructuras metálicas, combinándolos con líneas prácticas y espacios abiertos que evocan la atmósfera de los lofts urbanos. El resultado son ambientes despejados, con carácter y una sensación de calma visual.
Llevar este estilo al baño transforma por completo la experiencia diaria. Mientras el agua cae y envuelve el espacio, según MK Tienda, el diseño industrial nos remonta a los años 50’s en New York, gracias a la combinación de texturas auténticas y tonos sobrios crea un entorno que invita al descanso. Es un rincón donde la mente se libera poco a poco del estrés, permitiendo que cada ducha se convierta en un momento de renovación, dejando una sensación de frescura tan pura y natural como el entorno que te rodea.
Si ya quieres saber cómo tener tu baño con un estilo industrial, nosotros te lo decimos aquí.
Ideas para reemplazar los azulejos
- Estilo cemento. Crea una atmósfera elegante y serena, ideal para quienes buscan un estilo moderno y sin excesos. Su presencia luce aún mejor cuando se acompaña de detalles metálicos, como grifería en tonos negros o cobrizos, además de lavabos de diseño recto y sencillo. Para equilibrar su apariencia firme, suele combinarse con materiales como la madera o el mármol, logrando espacios más cálidos y sofisticados.
- Estilo oxidado. Los revestimientos con efecto metálico también tienen gran personalidad, ya que evocan la esencia de materiales como el acero, el hierro, el bronce o el cobre, aportando un aire urbano y contemporáneo.
- Ladrillo. El ladrillo expuesto es uno de los sellos más distintivos de este estilo, aunque en el baño conviene colocarlo lejos de la zona de la ducha para evitar que la humedad provoque deterioro o acumulación de moho.
- Piedra natural. Añade un toque único y auténtico que eleva cualquier espacio. Su riqueza de tonos, vetas y matices permite crear ambientes exclusivos, mientras que sus diferentes acabados, desde superficies brillantes y suaves hasta texturas más rugosas y antideslizantes. Aportan no solo belleza, sino también funcionalidad y una experiencia sensorial mucho más envolvente.
- Madera. Para que luzca bien y conserve su belleza con el paso del tiempo, es importante elegir tipos de madera que sean naturalmente resistentes, ya sea por su dureza o por su contenido de aceites y resinas, cualidades que les ayudan a soportar mejor la humedad. También es fundamental proteger su superficie con acabados especiales, como aceites, ceras o barnices de alta resistencia, que actúan como una barrera y evitan que el agua la deteriore.