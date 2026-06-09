5 ideas para reemplazar los azulejos del baño por acabados más industriales

La decoración industrial encuentra encanto en lo simple y en aquello que, a primera vista, puede parecer tosco o sin pulir. Se enfoca en resaltar la esencia natural de materiales como el concreto, el ladrillo, la madera y las estructuras metálicas, combinándolos con líneas prácticas y espacios abiertos que evocan la atmósfera de los lofts urbanos. El resultado son ambientes despejados, con carácter y una sensación de calma visual.

Llevar este estilo al baño transforma por completo la experiencia diaria. Mientras el agua cae y envuelve el espacio, según MK Tienda , el diseño industrial nos remonta a los años 50’s en New York, gracias a la combinación de texturas auténticas y tonos sobrios crea un entorno que invita al descanso. Es un rincón donde la mente se libera poco a poco del estrés, permitiendo que cada ducha se convierta en un momento de renovación, dejando una sensación de frescura tan pura y natural como el entorno que te rodea.

Si ya quieres saber cómo tener tu baño con un estilo industrial, nosotros te lo decimos aquí.

Ideas para reemplazar los azulejos