5 ideas para reemplazar tu mesa de noche y hacer que la habitación se vea más grande
Estas son algunas ideas que puedes tomar como alternativas para remplazar tu mesa de noche y tener más espacio en tu habitación.
Aunque hay personas que consideran que la mesa de noche es uno de los muebles indispensables para las habitaciones, esta algunas veces suele ocupar mucho espacio, además de que es complicado encontrar una que realmente se vea moderna y cumpla con su función.
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De acuerdo con el reconocido diseñador de interiores estadounidense, Nate Berkus, define a la mesa de noche como el lugar perfecto para romper con la rigidez de la organización extrema, pues uno de sus puntos es aportar alegría y reflejar personalidad.
Las 4 opciones que puedes usar como mesa de noche:
Como sabrás, el diseño de interiores tiene un gran peso en el día a día de las personas, pues aunque no seamos grandes expertos, hoy en día podemos tomar inspiración o consejos de diferentes sitios, como aquellas palabras de William Morris, uno de los pioneros en diseño moderno quien asegura que "No tengas nada en tu hogar que no tenga un uso o que no creas que es bello", por lo que estas recomendaciones podrían caerte bien.
- Una silla: Aunque podría sonar como un complemento sencillo, una silla de madera, mimbre o metal puede aportar un toque minimalista a tu habitación dependiendo de tu gusto y lo que puedas usar en tu espacio adaptado a tu personalidad.
- Un estante flotante: Esta opción es ideal si buscas ahorrar un espacio en el suelo si tu habitación es pequeña, pues además de funcional, te ayudará a explotar al máximo tus recursos, por lo que aquí es importante que definas tu gusto.
- Carrito con ruedas: Los carritos con ruedas como de bar o de cocina ofrecen varios niveles de organización, además de que lucen sumamente dinámicos respecto a la decoración que puedes aplicarles.
- Baúl vintage: Uno de los muebles que además de aportar decoración, pueden ser útiles para el día a día son los baúles, pues estos artículos vintage pueden tener un uso de verdad y además de ser funcionales, son algo poco común.
- Libros apilados: Otra de las opciones que está en tendencia es apilar libros grandes, como el estilo de las enciclopedias y formar con ellas una torre que te sirva para poder poner algunas de tus cosas, siendo una alternativa atractiva y poco vista donde puedes dar uso a esos textos antiguos.