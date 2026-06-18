5 ideas para reemplazar tu mesa de noche y hacer que la habitación se vea más grande

Aunque hay personas que consideran que la mesa de noche es uno de los muebles indispensables para las habitaciones, esta algunas veces suele ocupar mucho espacio, además de que es complicado encontrar una que realmente se vea moderna y cumpla con su función.

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De acuerdo con el reconocido diseñador de interiores estadounidense, Nate Berkus, define a la mesa de noche como el lugar perfecto para romper con la rigidez de la organización extrema, pues uno de sus puntos es aportar alegría y reflejar personalidad.

Las 4 opciones que puedes usar como mesa de noche:

Como sabrás, el diseño de interiores tiene un gran peso en el día a día de las personas, pues aunque no seamos grandes expertos, hoy en día podemos tomar inspiración o consejos de diferentes sitios, como aquellas palabras de William Morris, uno de los pioneros en diseño moderno quien asegura que "No tengas nada en tu hogar que no tenga un uso o que no creas que es bello", por lo que estas recomendaciones podrían caerte bien.

