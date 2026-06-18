MasterChef 24/7: estos son los ingredientes para preparar tortillas de harina suaves y deliciosas

Dentro del Mundo MasterChef 24/7, hemos visto cómo los Maestros del Fuego han aprendido a hacer desde guacamole, pasta desde cero y mucho más, sin embargo, en las últimas clases, uno de los Maestros del Fuego del reality se dio a la tarea de enseñarles cómo preparar las controvertidas tortillas de harina, las cuales, por cierto Carmen aseguró ante las cámaras que ella domina el arte y sabe preparar este pilar de la mesa mexicana, pero, la realidad es que lograr la textura perfecta tiene su chiste.

Para disipar dudas y unificar criterios, el Chef Diego Niño , reconocido como el auténtico Maestro del Fuego en el reality, tomó las riendas del set para impartir una clase magistral. Su objetivo fue directo: demostrar que la magia de una tortilla de harina suave, flexible y que infle bonito en el comal no depende de procesos industriales, sino de la paciencia en las manos y del respeto a una lista muy breve de ingredientes.

Tortillas de harina

¿Cuáles son los ingredientes de las tortillas de harina?

El Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 lo explicaPara sorpresa de quienes saturan la masa con aditamentos innecesarios, el Chef Diego Niño fue tajante al revelar que la perfección se alcanza con solo cuatro elementos que seguro tienes en la alacena. Si quieres cocinar al nivel del programa, toma nota de los ingredientes clave:

Harina de trigo: Esta es la base y debe ser de todo uso y pasarse por un tamiz para evitar grumos.

Esta es la base y debe ser de todo uso y pasarse por un tamiz para evitar grumos. Sal: El potenciador de sabor indispensable que equilibra la masa.

El potenciador de sabor indispensable que equilibra la masa. Polvo de hornear: El secreto técnico para obtener esa textura ligera y las clásicas burbujas doradas.

El secreto técnico para obtener esa textura ligera y las clásicas burbujas doradas. Manteca de cerdo: El ingrediente sagrado. Aporta la elasticidad, el sabor tradicional y la suavidad que impide que la tortilla se vuelva acartonada al enfriarse.