“Se le está acabando el personaje": Daniela habla sobre las acciones de Ramahá en MasterChef 24/7

Las rencillas siguen presentes en MasterChef 24/7, especialmente entorno a Ramahá, quien se volvió el centro de un malentendido entre María y Carmen en la gala de beneficios y castigos de la noche de ayer; sin embargo, minutos previos a la batalla por equipos, un par de cocineros compartieron sus sentimientos sobre las acciones del participante yucateco en el reality show.

Mientras los cocineros se preparaban para la gala de esta noche, Pablo vestía una camiseta negra sin mangas, por lo que le preguntó a algunos de sus compañeros si consideraban que lo dejarían ingresar al foro vestido de esa manera, a lo que María le señaló que probablemente no sería el caso. Ante este escenario, Luis le sugirió que le pidiera prestadas sus mangas de unicornio a Ramahá, escenario que le desagradó a Daniela.

Pablo afirmó que Ramahá "lo odia" y que desconoce la razón por la que la "agarró contra él", aunque Luis apuntó que también el cocinero ha sido grosero con el yucateco; sin embargo, el participante de Guatemala afirmó que solamente ocurrió una vez.

El conductor de "Notibola" recordó la situación de ayer en la que Pablo se molestó con el originario de Yucatán por afirmar que estaba haciendo trampa al limpiar su plato, pero el guatemalteco afirmó que él no lo ha molestado cuando Ramahá hace lo mismo.

Luis comentó que ha sentido que Ramahá se ha alejado y que antes no dormía tanto tiempo en el Mundo MasterChef, a lo que Daniela afirmó que ya "se le está acabando el personaje", comentario con el que coincidió Pablo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por María (equipo rojo) y Claudia (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el tercer capitán de la próxima batalla por equipos.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.