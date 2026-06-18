¿Cómo hacer un tinte casero temporal para canas usando romero y café?

El uso de una infusión concentrada de romero y café es el método perfecto para crear un tinte casero de pigmentación vegetal que matice las canas y oscurezca el cabello negro o castaño.

Esta opción es ideal para quienes buscan una solución temporal que además no los obligue a recurrir a tintes químicos que suelen ser más agresivos. Esta técnica mezcla pigmentos oscuros e ingredientes que fomentan la fijación del color.

Al tratarse de un tinte casero, su depósito es superficial y temporal, por lo que no modifica la estructura del cabello y se desvanece con las lavadas.

Noticias Hidalgo del 17 de junio 2026

¿Cómo hacer un tinte casero para disimular las canas temporalmente?

Los ingredientes que necesitaremos para elaborar nuestro tinte vegetal son:



Café molido oscuro, que aportará los pigmentos orgánicos de coloración. Hojas de romero fresco o seco, que actuará como un fijador de pH ácido que sella la cutícula del cabello para atrapar el color. Agua purificada, para la base de la infusión. Y un atomizador o envase aplicador que permitirá cubrir las raíces uniformemente.

Una vez reunidos los ingredientes pondremos a hervir 2 tazas de agua purificada en una olla, cuando hierva añadiremos 3 cucharadas de hijas de romero o 4 ramas frescas. Bajaremos la intensidad y esperaremos 10 minutos mientras se cuece tapado.

El tinte casero de romero y café que tapa las canas temporalmente|Anna Avilova

Después de apagar el fuego agregamos 3 cucharadas llenas de café molido, revolviendo con fuerza. Colocaremos la tapa de la olla y dejaremos reposar unos 30 minutos. Cuando esté fría la mezcla deberá pasarse a través de un colador de malla fina y al líquido filtrado le agregaremos una cucharada de vinagre de manzana.

Tras agitar perfectamente, lavaremos nuestro cabello de forma habitual y después retiraremos el exceso de humedad con una toalla. Al final, secciona tu melena y aplica el tónico directamente sobre las canas y desde la raíz.

El tinte casero que elimina las canas temporalmente|Pexels: Maria Geller

Masajea el cuero cabelludo con la yema de los dedos por 3 minutos para distribuir el pigmento. Recoge tu cabello y colócate una gorra de baño para concentrar el calor natural de la cabeza. Cuando pase una hora puedes enjuagar con agua templada, si lo realizas al menos 3 veces por semana, el pigmento puede acumularse de forma progresiva.

