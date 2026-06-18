¿Por qué lavar el cabello con vinagre de manzana restablece el brillo en melenas opacas?

De acuerdo con expertos, como el tallo del cabello es ligeramente ácido, el vinagre de manzana puede ser una herramienta útil para restablecer su pH luego de la exposición a champús comerciales alcalinos, a la cal del agua o al uso de tintes lo elevan.

Una de las razones por las que las melenas lucen opacas puede ser la cutículoa abierta, ya que esto provoca que la luz solar se disperse en lugar de reflejarse, dando un aspecto opaco, poroso y encrespado.

El vinagre de manzana tiene propiedades quelantes y clarificantes biológicas. Con cada lavada regular, se acumulan en el cabello micropartículas de calcio, magnesio y residuos de productos de peinado que crean una película opaca e impenetrable.

¿Cómo lavar tu cabello con vinagre de manzana para reestablecer su brillo?

Los elementos que necesitaremos para hacer los lavados con vinagre de manzana, además de este líquido orgánico y sin filtrar, son:



Agua purificada o destilada, que realizará la dilución del vinagre. Vaso medidor o taza, para mantener las proporciones químicas exactas. Botella con atomizador o envase plástico, que facilita la distribución uniforme del tónico.

Para que la fórmula que aplicaremos en nuestro cabello sea segura necesitamos mezclar en una botella una parte de vinagre de manzana por tres partes de agua purificada. Esto debido a que por sí solo, el vinagre puro es demasiado ácido y puede resecar o irritar el cuero cabelludo si no se diluye correctamente.

El vinagre de manzana ayuda a mejorar el cabello seco de forma natural|Pexels: Alexa Cambron

Posteriormente, realizaremos un lavado preparatorio, entrando a la ducha lavaremos nuestro cabello con el champú habitual para retirar la suciedad superficial y la grasa acumulada. Enjuaga con abundante agua tibia y exprime el exceso de humedad con las manos.

Después, tenemos que aplicar de forma homogénea la mezcla de vinagre por todo el cabello, asegurándonos de cubrir desde la raíz hasta las puntas. Realiza un masaje ultrasuave en el cuero cabelludo durante un minuto para activar la circulación y limpiar los folículos.

Después, deja actuar la solución en tu melena hasta por tres minutos, si las puntas de tu cabello son muy secas puedes aplicar acondicionador encima del vinagre. Al final, retira el tratamiento por completo, enjuagando con abundante agua fría o templada.