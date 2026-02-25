Los pantalones o chaquetas de mezclilla que tengas en el olvido o que ya no te queden, puedes reciclarlos con estas 7 ideas para convertirlos en vestidos aesthetic, desde cortos para la entrada de esta nueva estación primavera-verano, o largos que puedes llevar en eventos especiales. Conoce estos ejemplos para reutilizar ropa vieja que tengas guardada: te verás retro.

La mezclilla es una tela duradera, por lo que podrás reutilizarla en ropa nueva, y qué mejor manera que en vestidos, los cuales podrás lucir ahora que concluya el invierno con modelos originales que llamarán la atención de todos y que muy probablemente tus amigas deseen. Estas son las 7 ideas para reciclar suéteres que ya no uses y convertirlos en cojines bonitos.

Vestidos de mezclilla, desde cortos hasta largos

1. Parchado

Un vestido muy original y sumamente llamativo, ya que asimila que está lleno de parches de diferentes tonos de mezclilla azul. Sin duda, una gran opción que puedes acompañar con una chaqueta de la misma tela.

7 ideas para reciclar ropa de mezclilla y convertirlas en vestidos aesthetic|Pinterest

2. Pretina

Una prenda que es ideal para usar durante primavera-verano. Está hecho de retazos de la pretina, que es la tela cosida al borde superior de pantalones o faldas de mezclilla.

7 ideas para reciclar ropa de mezclilla y convertirlas en vestidos aesthetic|Pinterest

3. Overol

Este vestido estilo jardinera se puede utilizar con una playera o al descubierto, como la imagen de ejemplo, que reúne 2 tipos de tonalidades de mezclilla.

7 ideas para reciclar ropa de mezclilla y convertirlas en vestidos aesthetic|Pinterest

4. Tipo corset

Esta idea de vestido se le puede llamar tipo corset, ya que marca el busto y la cintura con tirantes delgados, aunque en la parte inferior se asimila a una falda de mezclilla. No obstante, es una buena opción para lucir en verano.

7 ideas para reciclar ropa de mezclilla y convertirlas en vestidos aesthetic|Pinterest

5. Vestido largo

Este vestido largo está hecho con varios retazos de diferentes prendas de mezclilla de diferente tipo. Una buena idea de reciclado para probar esta temporada.

7 ideas para reciclar ropa de mezclilla y convertirlas en vestidos aesthetic|Pinterest

6. De princesa

Si quieres arriesgarte y usar un vestido diferente en un evento especial, este tipo princesa puede ser una opción para ti. Agrégale bordados como flores para realzar el diseño.

7 ideas para reciclar ropa de mezclilla y convertirlas en vestidos aesthetic|Pinterest

7. Overol-vestido largo

Una idea muy original que puedes probar, ya que la parte superior se asimila a un overol, mientras que la inferior parece un vestido holgado de gala o de princesa.