6 ideas de muebles para TV que tienes que conocer antes de remodelar o comprar algo

Al momento de elegir la decoración de una sala, algo que suele pasar desapercibido es la selección de muebles para electrodomésticos de uso diario, como la TV o pantallas de plasma. Sin embargo, es imprescindible elegir diseños que estén pensados para ser funcionales, que se acoplen bien a los espacios y que tengan una apariencia agradable.

¿Cuáles son los mejores muebles de sala? 6 diseños para TV que quedan bien en la decoración