6 ideas de muebles para TV que tienes que conocer antes de remodelar o comprar algo
Si estás pensando en renovar la sala de tu casa, lo mejor es recurrir a muebles elegantes y prácticos, como lo son los diseños para la TV en tendencia 2026.
Al momento de elegir la decoración de una sala, algo que suele pasar desapercibido es la selección de muebles para electrodomésticos de uso diario, como la TV o pantallas de plasma. Sin embargo, es imprescindible elegir diseños que estén pensados para ser funcionales, que se acoplen bien a los espacios y que tengan una apariencia agradable.
¿Cuáles son los mejores muebles de sala? 6 diseños para TV que quedan bien en la decoración
- Mueble flotante minimalista. Si vives en un departamento pequeño, los muebles flotantes se volverán tus mejores aliados de organización porque son minimalistas y no generan ruido visual. Esto ya que de acuerdo con información de Beautiful Homes, tienen una estructura que no estorba y que es perfectamente posible sujetar a las paredes para poner la televisión sin el riesgo de que se caiga.
- Panel de madera con repisas. Entre las opciones de muebles para TV que son ideales para una sala elegante, están los paneles hechos en madera, un material que suma sofisticación al instante. Usualmente vienen con formas geométricas para un mejor acomodo, lo que incluso permite usarlos como repisas donde poner plantas o portrarretratos.
- Centro de entretenimiento modular. Si prefieres los modelos clásicos, entonces los llamados centros de entretenimiento con divisiones modulares podrían ser lo que estás buscando. La mayoría viene sin puertas, por lo que todo queda expuesto. Funcionan bien en salas compartidas con el comedor, ya que tal como explican datos de Gardner White, tiene gran capacidad para adaptarse a espacios reducidos.
- Muebles para TV tipo consola. Siguiendo con el encanto de la decoración de hogar minimalista, las estructuras tipo consola son una excelente alternativa de decoración. Se trata de muebles horizontales largos, que generalmente solo se componen un bloque y es ahí donde se instalan las pantallas. Lo único a considerar es que no tienen espacio para colocar otros objetos pesados y tiene una apariencia sencilla.
- Librero con división para la televisión. En caso de que quieras optimizar al máximo los espacios de tu casa, una idea bastante efectiva es fusionando los almacenamientos. Por ejemplo, los muebles para TV que traen compartimentos para poner libros y discos sirven a la perfección. Además, cuando se tinen bien ordenados, hasta se puede crear un efecto discreto.
- Con iluminación LED integrada. Las luces de una habitación impactan directamente en cómo se siente el ambiente, así que cuando se trata de elegir mobiliarios prácticos, resulta útil poner un modelo que venga con iluminación LED incluida. Un artículo de Elegants Showcase señala que esto hará que la experiencia de uso sea mucho más agradable e incluso cuando esté apagada es una decoración sutil.