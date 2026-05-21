3 opciones para reemplazar la base de maquillaje por soluciones más naturales

La base de maquillaje muchas veces suele ser pesada y más haya de hacerte ver una piel hermosa, puede que la haga ver pesada y acartonada; sin embargo, en la actualidad hay opciones para reemplazarla por productos que no solo harán que tu rostro se vea hermoso, sino que ayudarán a que tu piel sea sana, pues tienes varios beneficios y además son comprobados y recomendados por dermatólogos.

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Productos para sustituir la base de maquillaje

1. Serum con color: Si buscas que tu piel tenga un acabado natural y a la vez cubrir las manchas por el sol o acné, los expertos en piel recomiendan este tipo de producto ya que es muy amable con el cutis y además su consistencia es demasiado ligera. Otros de los beneficios que tiene el serum para tu piel son: hidrata demasiado la piel, combate los signos de la edad gracias a sus vitaminas y mejora la apariencia de los poros.

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2. Bloqueador con color: Esta segunda opción es una de las más recomendadas por los dermatólogos, pues actualmente los protectores solares con color son demasiado comunes, ya que cumplen doble función, proteger la piel y hacerla ver como si tuvieras una ligera base de maquillaje. ¡Espera! Si pensabas que esos eran los únicos beneficios de esta opción, tienes que saber que también hay de distintos tonos y para cada tipo de piel, por ejemplo grasa, seca o mixta.

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3. BB Creams: Esta es una opción perfecta si quieres que tu piel luzca radiante, pero a la vez buscas los beneficios de una crema, ya que la consistencia de las BB creams es ultraligera y hará que tu piel se vea jugosa con un brillo natural sin llegar a hacerla ver como piel grasa. En tiendas en línea puedes encontrar varias opciones de este producto, te sugerimos que tenga un FPS alto para cuidar tu rostro del sol.

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