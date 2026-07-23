3 capítulos de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ ideales para que los niños regresen a clases con entusiasmo
Si tu hijo dice que no quiere regresar a la escuela, estos capítulos pueden hacer lo que muchas conversaciones no logran: cambiar el miedo por entusiasmo sin que él lo note.
Estos capítulos de Masha y el Oso y Bluey ayudan a que los niños vean la escuela como un lugar lleno de aventuras, curiosidad y descubrimientos, facilitando una transición más positiva al nuevo ciclo escolar. El regreso a clases puede generar nervios, emoción o incluso incertidumbre en los más pequeños. Una forma sencilla de prepararlos para esta nueva etapa es a través de historias que les muestren que aprender, hacer nuevos amigos y enfrentar retos también puede ser muy divertido.
Capítulos de Masha y el Oso para despertar el gusto por aprender
Volver a la escuela puede convertirse en una aventura emocionante cuando los niños descubren, junto a sus personajes favoritos, que aprender también significa jugar, explorar y hacer nuevos amigos. Puedes apoyarte de estos ejemplos:
- "Primer día de clases" (Temporada 1, Episodio 11). Masha está tan emocionada por ir a la escuela que el Oso decide construirle un pequeño salón de clases en casa. Entre libros, pizarrones y juegos, la protagonista descubre que aprender a leer, escribir y hacer preguntas puede ser una experiencia emocionante. Es un episodio ideal para despertar la curiosidad de los niños antes de volver al aula.
- "Grito de victoria" (Temporada 3, Episodio 55). En este episodio, el Oso enseña a Masha a jugar ajedrez. A través de cada partida, la pequeña aprende que pensar antes de actuar, concentrarse y resolver problemas puede ser tan entretenido como cualquier otro juego. El capítulo transmite que el esfuerzo intelectual también tiene grandes recompensas.
- "¡Clase con risa!" (Especial). Este especial presenta una escuela donde las actividades creativas, los juegos y las dinámicas hacen que aprender resulte emocionante. El episodio ayuda a que los niños relacionen el regreso a clases con diversión, participación y nuevas experiencias, en lugar de verlo como una obligación.
Capítulos de Bluey que hacen del colegio una aventura
- "Calipso" (Temporada 1, Episodio 17). Bluey y sus compañeros viven un día de clases bajo la guía de Calipso, una maestra que fomenta la exploración, el trabajo en equipo y el aprendizaje mediante el juego. El episodio muestra un ambiente escolar tranquilo y acogedor, por lo que resulta especialmente útil para reducir la ansiedad del primer día de clases.
- "La escuela de mamás" (Temporada 2, Episodio 11). Bluey organiza su propia escuela y convierte a su mamá y a sus peluches en alumnos. Mientras juegan, aparecen situaciones típicas del salón de clases, como seguir instrucciones, respetar turnos y colaborar con los demás. Es una manera divertida de familiarizar a los pequeños con las rutinas escolares.
- "El arroyo" (Temporada 1, Episodio 34). Durante una excursión escolar, Bluey debe enfrentarse al miedo de cruzar un arroyo. Poco a poco descubre que atreverse a probar cosas nuevas puede convertirse en una experiencia inolvidable. El capítulo transmite un mensaje perfecto para el inicio del ciclo escolar: salir de la zona de confort abre la puerta a grandes aprendizajes y nuevas amistades.