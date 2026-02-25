5 maneras de reciclar revistas usadas que tengas en casa; son ideas que te van a encantar y sin gastar mucho

Por mucho que amemos las revistas, a veces llega un momento en que ocupan bastante espacio y puede volverse desesperante conservarlas o no saber qué hacer con ellas. Por eso aquí te contamos sobre algunas maneras de reciclar revistas usadas, en casa y de manera sencilla.

Para empezar, considera si tus revistas podrían donarse para reciclaje o, si se trata de ediciones de colección o artículos vintage, también puedes venderlas.

5 ideas para reciclar revistas usadas que tengas en casa

1. Hacer collages y vision boards

Una de las primeras cosas que puedes hacer para reciclar revistas usadas es recortar imágenes, decoraciones o tipografías que te gusten para crear manualidades. Es buena idea aplicar estos recortes en un vision board para fijarte metas, para crear un collage que decore tu espacio o también para decorar hojas de libretas y agendas.

2. Envuelve regalos

Las hojas de revistas pueden servirte como una manera muy original de empacar regalos. Simplemente tienes que arrancar hojas completas y usarlas como envoltura.

Incluso puedes darle una temática especial a la envoltura, dependiendo de lo que vayas a obsequiar o de la personalidad de la persona que estás festejando. Otra idea es escribir mensajes sobre la envoltura con ayuda de tus plumones.

3. Reciclar revistas usadas haciendo decoupage

El decoupage es una técnica de decoración que se puede hacer en casa y de manera personalizada; consiste en pegar imágenes de papel sobre una superficie como la madera, vidrio y cerámica. Se aplica en muebles pero, si no quieres iniciar con algo tan complejo, puedes probar con una caja organizadora o un joyero.

Las imágenes que más te gusten de tus revistas usadas pueden servirte para experimentar con el decoupage.

4. Haz un separador de libros

Existen diversas maneras de hacer separadores de libros a partir de una revista vieja. Por ejemplo, puedes arrancar hojas y crear un separador de origami; incluso tienes suficiente papel para practicar. Otra opción es juntar recortes de una temática que te guste mucho y pegarlos sobre un pedazo de cartón que servirá como el separador.

5. Hacer bolsitas de basura

Esta es una idea de reciclaje muy original. Con una sola hoja de revista puedes dar forma a una bolsita de basura que fácilmente podrías llevar cuando salgas de casa, para usar por si se ofrece. La misma forma puedes usarla como contenedor en tu hogar, si te gusta más.

