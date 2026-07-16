5 manualidades hechas en casa de ‘La Casa de Mickey Mouse’ y ‘Pocoyó' que ayudan a tu hijo a aprender a leer

Los ejercicios de lectura para que los niños aprendan a leer no tienen por qué limitare solamente a los libros y pruebas de repetición, sino que también pueden incluirse lecciones que fusionen el entretenimiento con el estudio. Es el caso de las manualidades de La Casa de Mickey Mouse y Pocoyó que son muy fáciles de hacer y ayudan a estimular estas habilidades desde corta edad.

5 ideas de manualidades con Pocoyó y Mickey Mouse que inculcan la lectura a los niños