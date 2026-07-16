5 manualidades hechas en casa de ‘La Casa de Mickey Mouse’ y ‘Pocoyó' que ayudan a tu hijo a aprender a leer
El juego es un muy buen aliado para el aprendizaje, en especial cuando se trata de habilidades indispensables para el desarrollo integral de los pequeños.
Los ejercicios de lectura para que los niños aprendan a leer no tienen por qué limitare solamente a los libros y pruebas de repetición, sino que también pueden incluirse lecciones que fusionen el entretenimiento con el estudio. Es el caso de las manualidades de La Casa de Mickey Mouse y Pocoyó que son muy fáciles de hacer y ayudan a estimular estas habilidades desde corta edad.
5 ideas de manualidades con Pocoyó y Mickey Mouse que inculcan la lectura a los niños
- Cubos de letras de Pocoyó. Arma pequeñas cajitas de cartulina con dibujos de los personajes de Pocoyó, como si fueran un dado. En cada cara escribe una letra distinta para que el niño los lance y lea las palabras que se vean formando con sus turnos. Procura que sean sílabas adecuadas a su nivel de lectura.
Tren de sílabas de Mickey. Consigue tubos de papel higiénico vacíos y tapas de botellas de plástico para armar un pequeño tren inspirado en Mickey Mouse y sus amigos. Píntalos de rojo y amarillo y con plumón negro escribe sílabas en cada "vagón", para que así tus hijos puedan ir formando palabras y vayan practicando la capacidad de armar oraciones, así como la lectura en voz alta.
- Tarjetas de imágenes con Pocoyó. Utiliza cartón reciclado para crear tarjetas que lleven dibujos de objetos que salen en el universo de Pocoyó, como una pelota, un tren, una flor o una bicicleta y escribe su nombre en la imagen correspondiente. Estas manualidades son buenas para la lectura porque harán que vayan relacionando conceptos con recursos visuales y hasta que entiendan en qué escenarios se usa cada palabra.
Mousekeherramientas de letras. Si tus hijos son fanáticos de los episodios de La Casa de Mickey Mouse, entonces probablemente has escuchado de la famosa "Caja de Mousekeherramientas", que contiene varias soluciones mágicas a distintos problemas. Forra un contenedor vacío de temática del personaje y rellena con sílabas para que sirvan con distintas palabras y haz que juegue por un par de horas.
- Rueda del abecedario de Pocoyó. Recorta dos círculos de cartón y únelos con un broche de mariposa para crear una rueda giratoria. En la parte inferior escribe el abecedario y en el superior deja una pequeña ventana para que se descubra el resultado. El chiste de estas manualidades para la lectura en los niños es que cada que gire se debe descubrir una sílaba y la tienen que leer en voz alta; para subirle la intensidad pídeles que digan una palabra que empiece de la misma manera.