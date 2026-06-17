5 tonos de labiales que aportan volumen natural

Uno de los elementos de maquillaje más utilizados son los labiales ya que aportan color y resaltan tus labios. Sin embargo, la elección de estos productos puede influir visualmente en su forma y tamaño. Es por esto que te vamos a contar los tonos que debes utilizar para darle volumen natural.

Hay colores que reflejan mejor la luz por lo que brinda a los labios una apariencia más llena y definida. Es por esto que deberás tenerlo en cuenta a partir de ahora.

¿Cuáles son los tonos de labiales que aportan volumen?

Rosa brillante

Uno de los principales colores es el rosa brillante que refleja la luz de manera armoniosa. Es un tono muy femenino y complementa cualquier look, los expertos recomiendan un acabado satinado.

Malva

Luego nos encontramos con un color que es recomendado para las pieles medias y profundas ya que crea un contraste de luz en los labios. Se recomienda usarlo en acabados satinados o mousse y darle un toque con gloss transparente en el centro.

Beige neutro

Aquí tenemos un tono beige neutro que como es más claro que la piel de los labios, tiene la capacidad de atraer la luz naturalmente y hasta neutraliza el color de los dientes. Utiliza acabados cremosos o glossy.

Naranja encendido

Otro de los colores recomendados es el naranja cálido y vibrante que se recomienda para las pieles que tienen subtonos amarillos y rosados ya que se encuentran dentro de la misma gama. Esto hace que los labios tienen más luminosidad y parecen más rellenos.

Rojo cereza

Este es un color ideal para una ocasión elegante. Es un tono que va a resaltar los labios y dar una apariencia jugosa, lo que debes hacer es cuidarlo con un delineador para que los bordes queden bien definidos. Elige una fórmula mate para un buen toque.