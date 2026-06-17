Hora límite para votar HOY 17 de junio para que tu cocinero favorito sea capitán en MasterChef 24/7

La emoción está al máximo en MasterChef 24/7 pues este miércoles de Batallas por Equipos el público tiene el poder de elegir el nombre del tercer capitán que estará al frente del equipo que disputará un lugar en el balcón de la salvación y evitar presentarse con Delantal Negro en las parrillas del Domingo de Eliminación.

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A través de las votaciones que ya se mantienen abiertas, los televidentes decidirán el nombre de quien merece estar en la batalla como capitán gracias a su desempeño, estrategia, rivalidad, talento y sazón.

¿Quiénes son los participantes que pueden ser nombrados como el tercer capitán de MasterChef 24/7?

Si quieres que uno de los participantes esté al frente del tercer equipo que se enfrentará contra el equipo azul liderado por Claudia y el equipo de María puedes comenzar a votar por tu cocinero favorito, a continuación te dejamos los nombres que podrían coronarse esta noche como capitán.



Antrax

Camila

Carmen

Daniela

Diego

Emmanuel

Flor

Ixdit

Jazmín

Julio

Lancer

Luis

Michelle

Pablo

Ramahá

¿Hasta qué hora puedo votar en MasterChef 24/7 hoy miércoles 17 de junio 2026?

Recuerda que como en las emiciones anteriores el público tiene la última palabra y en sus manos está la decisión de elegir al tercer capitán y para lograrlo es necesario que emitan sus votos a través de la página ofical de MasterChef 24/7 o en el siguiente enlace /masterchef/vota/ una vez que ingresas tienes derechos a 10 votos los cuales puedes repartir entre varios concursantes o dar los 10 puntos exactos a una sola perosna. Una vez que concluyas de emitir tu votación al final de la página sale un texto que dice VOTOS EXTRAS, al engresar en esas palabras eres acredor a 10 votos más y puedes repetir el procedimiento de votación.

Asimismo, cabe señalar que las votaciones se abrieron previo a finalizar el programa de este martes 16 de junio por lo que tienes todo el día de hoy para votar, sin embargo, la hora límite para emitir tus puntos dependerá de la hora en que nuestra querida conductora Claudia Lizaldi exprese durante la emición que se han cerrado las votaciones por eso es importante que sigas la transmisión y no pierdas la oportunidad de demostrar tu apoyo.