Manualidades de Peppa Pig: cómo hacer camisas de todos los personajes con tela reciclada (paso a paso)

La ropa de segunda mano que va acumulándose en casa no siempre es puro desperdicio, también se puede aprovechar para darle vida a curiosos artículos. Por ejemplo, haciendo una camisa de los personajes de Peppa Pig usando solamente tela reciclada, uno de los tipos de manualidades que quedan hermosas hasta sin tener máquina de coser.

¿Qué materiales se necesitan para hacer una camisa de Peppa Pig y sus amigos?

Para estos diseños que seguro a tus hijos les van a encantar y querrán ponerse todo el tiempo, se requiere de una camiseta que ya no se pongan, pero todavía esté en buen estado, pues aunque no lo parezcan, son un tesoro. Luego reúne toda esa ropa que está olvidada en el armario para ir obteniendo retazos de tela o incluso si ya haces costuras, usa lo que tienes cortado.

Ideas fáciles para hacer camisetas de Peppa Pig con materiales reciclados|Pinterest

Lo más importante para las manualidades de Peppa Pig con materiales reciclados es tener telas de color rosa, rojo, azul y verde, que son los que llevan los personajes principales y así el diseño quedará mucho más realista. Para los detalles y la carita el blanco y el negro son indispensables; ya sea en textil, plumones o pintura especial. Por último vas a necesitar hilo y aguja o silicón frío apto para estos materiales.

Ropa de Peppa Pig: tutorial para hacer una camisa de los personajes tipo manualidades

Peppa Pig . Corta una pieza de tela roja con la forma de su vestido y pega sobre la playera. Sigue con los trazos de su cabeza y patas. Usa retazos o el plumón para su carita. Si tienes pedazos de listones o tul, ponlos para que su look quede hermoso.



. Corta una pieza de tela roja con la forma de su vestido y pega sobre la playera. Sigue con los trazos de su cabeza y patas. Usa retazos o el plumón para su carita. Si tienes pedazos de listones o tul, ponlos para que su look quede hermoso. Papá Pig . En este tipo de manualidades de Peppa Pig , lo más importante son los detalles, pues de esto dependerá qué tan lindo sea el resultado. Haz la cabeza con pintura guiándote con imágenes de internet, luego con fieltro traza su ropa azul turquesa. Por último, con tela reciclada que tenga alguna textura, representa sus gafas circulares y barba, para que parezca estilo 3D. Ideas fáciles para hacer camisetas de Peppa Pig con materiales reciclados|Pinterest

George Pig . Recorta su característico traje azul y une a la camiseta, ya sea con silicón especial o con costuras sencillas. Para darle un estilo más llamativo, ahora haz su cara y extremidades con pintura.



. Recorta su característico traje azul y une a la camiseta, ya sea con silicón especial o con costuras sencillas. Para darle un estilo más llamativo, ahora haz su cara y extremidades con pintura. Mamá Pig. Usa tela naranja para hacer su vestido. Une a la tela de la camisa principal y luego repite el proceso de recortar y pegar para el resto de la imagen.

Ideas fáciles para hacer camisetas de Peppa Pig con materiales reciclados|Pinterest

Con estos sencillos pasos es posible hacer manualidades de Peppa Pig para regalarle a tus hijos y que estén felices usando artículos inspirados en sus personajes preferidos. Y si quieres que los pequeños vayan aprendiendo la importancia de reciclar, pueden hacerlo como actividad familiar, lo que ayudará a que echen a volar su imaginación y el resultado sea totalmente personalizado.