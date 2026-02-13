¡Al fin! Tras años de espera, My Chemical Romance regresa a México con dos conciertos en solitario como parte de la gira Long Live The Black Parade. La cita es este 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros. Si piensas asistir y aún no tienes en mente qué maquillaje llevar, ¡no te preocupes! Nosotros te respaldamos. A continuación, 5 maquillajes de último minuto para el show de MCR en CDMX: son rápidos y sencillos. ¿Lo mejor? ¡Estarás listo en 5 minutos y te verás súper emo!

5 maquillajes de ÚLTIMO MINUTO para el concierto de MCR: son rápidos y sencillos; estarás listo en 5 minutos

My Chemical Romance se distingue por su teatralidad en los escenarios y qué mejor manera de celebrar su legado que con un buen maquillaje para sus conciertos. A continuación, algunas inspiraciones:



Las X de Frank Iero en los ojos: Cómo olvidar las míticas X en los ojos de Frank durante la era de Revenge. Lograr este look es súper fácil y sencillo, sólo necesitas sombra roja y un delineador negro para dibujar las “X”. Aquí un tutorial:

Franja negra en los ojos: Otro de los looks más icónicos de Revenge, sin duda, es la franja negra en los ojos de Gerard Way. Para esta, sólo necesitas sombra negra y tape para marcar el área que deseas pintar. ¡Y listo! Si no tienes sombra negra, puedes cambiarla por una azul, pues Gerard también llegó a usar este color para su icónico maquillaje.

Delineado negro: Si te quieres ir por algo aún más sencillo, consigue un lápiz negro y delinea la línea de agua de tus ojos. Si bien es algo fácil, servirá para elevar tu outfit al siguiente nivel. Definitivamente, estarás listo en menos de 5 minutos.

Sombras rojas de Revenge: Las sombras rojas, sin duda, fueron un sello característico de la era Revenge. Busca un tono rojizo en tu paleta y ponlo sobre tus párpados. Lo mejor de este maquillaje es que no necesita ser perfecto. Si gustas un plus, agrega un delineado en ojo de gato.