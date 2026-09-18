6 ideas para hacer marionetas de Pokémon con bolsas de papel

Reciclar materiales es una de las mejores actividades para que los niños se entretengan y echen a volar su imaginación. Por ejemplo, está la opción de crear lindas marionetas inspiradas en los personajes de Pokémon y para las que se necesitan solamente bolsas de papel, pinturas, tijeras, pegamento y mucha creatividad.

¿Cómo hacer muñecos de Pokémon? 6 diseños que son fáciles con papel