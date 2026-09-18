6 ideas para hacer marionetas de Pokémon con bolsas de papel
Si eres de los que siempre guardan las boslas de papel y ya no sabes qué hacer con tantas, puedes transformarlas en hermosas manualidades de Pokémon.
Reciclar materiales es una de las mejores actividades para que los niños se entretengan y echen a volar su imaginación. Por ejemplo, está la opción de crear lindas marionetas inspiradas en los personajes de Pokémon y para las que se necesitan solamente bolsas de papel, pinturas, tijeras, pegamento y mucha creatividad.
¿Cómo hacer muñecos de Pokémon? 6 diseños que son fáciles con papel
- Pikachu con orejas de cartulina. Pinta una bolsa de papel en color amarillo, procurando que quede bien intenso para que se asemeje a la apariencia de Pikachú. Y con un pedazo de cartulina en el mismo tono, traza sus icónicas orejitas. No te olvides de su rayito y mejillas rojas, que pueden ser de papel o con cartón.
- Charmander con su colita de fuego. Si de todos los personajes de Pokémon, tu preferido es Charmander por su colita, entonces puedes hacer una marioneta donde sobresalga este rasgo tan característico. Pinta toda la bolsa de color naranja y toma otra para hacer el fuego, de modo que quede en 3D y sobresalga con el movimiento de los hilos.
Bulbasaur con una planta. En este diseño, la base va con cartón firme y se tiene que trazar la figura de Bulbasaur, tomando como referencia una imagen de internet. Para la parte de su plantita, toma una bolsa de papel y arrúgala para crear una pequeña bolita, que luego deberás poner encima y ya solo faltarán los hilos.
- Squirtle con caparazon. Consigue un envase de jugo vacío y fórralo con la bolsa de papel reciclada para hacer a Squirtle, luego píntalo de color turquesa y deja secar. Con plumones de colores, traza su pancita y con una bola de unicel, el caparazón. Solo trata de que no quede muy pesado para que la marioneta tenga movimiento.
Eevee de Pokémon tierno. Siguiendo la misma técnica de corrugar las bolsas de papel para hacer manualidades de Pokémon, podrás darle vida al lindo Eeevee en una de sus tantas transformaciones. Arma dos secciones y en la parte de enmedio agrega un poco de algodón para que sea su cuello. Termina con la colita en cartulina.
- Gengar con una bola de unicel. Para una idea mucho más intrépida, pero igual de fácil de hacer, haz un Gengar con su famosa sonrisa. Compra en la papelería una bola mediana de unicel y cúbrela con pedazos de hojas de papel reciclado, tratando de que algunas esquinas queden picuditas. Pinta de morado y con un plumón rojo, traza el rostro y estará listo para sumarse a tu colección de muñecos de Pokémon.