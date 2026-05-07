3 ideas de tarjetas hechas a mano para regalar este 10 de mayo Día de las Madres

Este domingo 10 de mayo de 2026 se celebrará el Día de las Madres, una de las fechas más importantes por lo menos en México, por lo que, cualquier detalle es un obsequio muy importante para ellas; es por ello que aquí te diremos cómo hacer 3 tipos de tarjetas hechas a mano, te quedarán muy lindas, son fáciles de hacer y es el regalo perfecto.

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3 tarjetas hechas a mano para regalar a mamá este 10 de mayo

Tarjeta de corazón

En una hoja de cartulina deberás doblarla a la mitad de color rosa deberás marcar un corazón, cuando lo tengas después tomarás una hoja de color rojo, haz pequeños círculos y recórtalos en forma de que estos vayan a quedar en forma de espiral, después este tipo de hilos deberás pegarlos y para que queden como una flor.

Cuando ya tengas las flores deberás ponerlas en la cara exterior del primer corazón, escribe el mensaje y después calca otro corazón para que sea el sobre, mete ahí el corazón y ya quedó una tarjeta bonita para el Día de las Madres.

Tarjeta de maceta con tulipanes

Dobla una hoja de color café para dibujar una maceta, en otra hoja de color rosa dibuja unos nueve pétalos y dobla 6 a la mitad; de estos se doblarán a la mitad para pegarlos en una rama de color verde y pega los tulipanes en la parte de arriba.

Coloca la maceta con el mensaje ya hecho, puedes pintarla del color que sea para escribirle un lindo mensaje, puedes recortar un moño y pegarlo de igual manera, como es una hoja de papel grueso, tendrás que ocupar pistola de silicona.

Tarjeta de mamá con manos de bebé

Esta tarjeta es una de las más fáciles, consigue una hoja rosa o de cualquier color, marca la manita de tu hijo y recorta, ya con su manita en papel ocupa otra hoja para pegar su huella y con un escrito este detalle hará que jamás olvides este regalo que es con mucho amor.