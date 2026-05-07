La química de polímeros y la dermatología indican que el que la base de maquillaje se cuartee, también denominado creasing, ocurre por un fenómeno de inestabilidad de la película, ya que este producto es esencialmente una suspensión de pigmentos en una mezcla de agua, aceites y siliconas.

Cuando la piel está deshidratada, esta suele absorber la fase líquida de la base para intentar hidratarse, lo que termina dejando el pigmento seco y acumulado en los pliegues naturales.

Además, el movimiento constante de la cara también suele romper la red elástica del producto si este no fue sellado correctamente, por lo que para evitar que el maquillaje se cuartee se deben seguir una serie de pasos que permitan mantener su elasticidad durante todo el día.

Noticias Aguascalientes del 6 de mayo 2026

Los 3 trucos para que la base no se cuartee

Técnica del sándwich de hidratación

No basta con aplicar crema, ya que la clave está en la retención gídrica del pigmento. El truco es colocar un suero de ácido hialurónico sobre la piel húmeda, seguido de una crema hidratante selladora y esperar 5 minutos antes de la base.

Esto ayudará a crear una barrera de humedad que evitará que la piel "robe" el agua de la base, manteniendo los pigmentos suspendidos y flexibles, en lugar de que se sequen y se quiebren.

La hidratación es fundamental para evitar la base cuarteada|Pexels: Chalo Garcia

Mezcla de aceite facial

Las bases de alta cobertura suelen tener una carga alta de polvo, esto hace que se cuarteen más fácil, por lo que puedes usar una gota de aceite facial ligero para mezclarlas.

El aceite actuará como un plastificante que aumentará la flexibilidad de la capa de maquillaje. Esto permitirá que la base se mueva con tu piel cuando sonríes o gesticulas.

Los trucos de expertos para que no se cuartee tu base de maquillaje|Pexels: Ron Lach

Sellado presionado, no barrido

El uso excesivo de polvos traslucidos con brocha es uno de los principales causantes del cuarteado. Es mejor usar una esponja húmeda o una borla de terciopelo para presionar una cantidad mínima de polvo solo en las zonas de pliegues.

