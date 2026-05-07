7 ingredientes que NO debes mezclar: La guía definitiva para no quemar tu piel

El skincare es una de las tendencias más importantes de los últimos años, ya que se enfoca en la salud de la piel del rostro. Es común ver rutinas de 10 pasos o más con decenas de ingredientes que prometen "curar" todas las imperfecciones.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que cada producto tiene diferentes compuestos activos, y mezclar algunos de ellos entre sí puede resultar peligroso, y ocasionar una cancelación química o la hiperreactividad de la piel.

En algunos casos, las personas pueden presentar quemaduras químicas, dermatitis por contacto y en general una barrera cutánea comprometida. En el mejor de los escenarios, un producto cancelará la eficacia del otro y solo estarías perdiendo dinero.

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Los 7 ingredientes que no debes mezclar

Retinol y ácidos glicólico, láctico y salicílico

Esta es la combinación más común y al mismo tiempo la más peligrosa, ya que ambos aceleran la renovación celular. Juntos, exfolian la piel de manera agresiva, eliminan las capas protectoras, ocasionan ardor, descamación extrema y sensibilidad crónica.

Vitamina C y retinol

Son dos gigantes que requieren de espacio personal, ya que al mezclarlos uno de ellos se vuelve ineficaz y puede irritar pieles sensibles.

Peróxido de benzilo y retinol

Se suelen mezclar para combatir el acné severo, pero el riesgo es que el primero oxida al segundo, anulando los beneficios que ofrecen ambos.

Estos son los consejos para un buen skincare|Pexels: Polina Tankilevitch

Vitamina C y niacinamida

La niacinamida puede convertir a la vitamina C en niacina y provocar enrojecimiento y calor en la cara, aunque es temporal.

Ácido glicólico y ácido salicílico

Usarlos juntos en altas concentraciones crea un vacío lipídico en la piel, elimina la grasa y la humedad y la deja expuesta a bacterias y a daño ambiental.

Aceites faciales y protector solar

Un error de textura muy común que deja riesgo de degradar la película protectora del bloqueador solar, creando agujeros que dejan entrar los rayos UV.

Los ingredientes que no debes mezclar para evitar quemaduras en la piel|Pexels: www.kaboompics.com

Limpiadores con jabón y vitamina C

La vitamina C puede oxidarse al contacto antes de penetrar, volviéndose inútil y dejando un tono anaranjado en los poros.

