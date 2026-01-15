5 regalos en tendencia para sorprender a tu novio este 14 de febrero de 2026

Se aproxima el 14 de febrero, una fecha muy esperada por los enamorados, amigos y hasta familiares, ya que es un día especial para demostrar el amor y cariño que se siente hacia otras personas ya sea a través de la compañía. sorpresas o regalos, sin embargo, el buscar un regalo perfecto puede convertirse en un reto.

Para este 2026, las tendencias apuntan a obsequios funcionales, personalizados y con un valor emocional que va más allá de lo material. Si aún no sabes qué regalarle a tu novio, aquí te compartimos los cinco regalos que están dominando San Valentín este año.

Gadgets inteligentes de uso diario

Si tu novio es de los que se la pasa hablando de lo último en tecnología y entretenimiento, los audífonos inalámbricos de última generación, relojes inteligentes o incluso anillos inteligentes que miden actividad física y sueño son de los más buscados. Si cuentas con algo de presupuesto, las consolas de videojuegos entran en esta lista, al igual que los propios videojuegos. La clave está en elegir un gadget que se adapte a su estilo de vida y que pueda usar todos los días.

|Pexels

Ropa

Las prendas básicas de alta calidad están en tendencia. Sudaderas, chamarras ligeras, tenis urbanos o accesorios como gorras y mochilas con diseño minimalista son opciones seguras. Este año debido a la celebración del Mundial 2026 destacan los jerseys de futbol ya que funcionarán para el día a día.

|Pexels

Perfumes personalizados

Los perfumes siguen siendo un clásico, pero en 2026 la tendencia es elegir fragancias nicho o personalizadas. Existen opciones que permiten combinar notas según la personalidad de quien las usa, haciendo del aroma un regalo único y significativo que se asocia directamente con quien lo obsequia. Recuerda que existen lugares donde los podrás crear desde cero, una opción en la CDMX es el Museo del Perfume a través de su taller "Tu perfume" y que tiene un costo aproximado de mil 300 pesos mexicanos.

|Pexels

Citas, viajes o experiencias para compartir

Más que objetos, muchas parejas están apostando por crear recuerdos. Escapadas de fin de semana, cenas especiales, conciertos, actividades extremas o talleres juntos se han convertido en regalos muy valorados. Estas experiencias fortalecen el vínculo y se transforman en historias que se atesoran con el tiempo.

|Pexels

Detalles personalizados

Desde joyería grabada y carteras personalizadas hasta libros, ilustraciones o cajas de recuerdos hechos a la medida, los regalos personalizados siguen marcando tendencia. Este tipo de obsequios demuestran dedicación y atención a los detalles, algo que siempre suma puntos en San Valentín.