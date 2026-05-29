7 diseños de uñas con flores para una manicura elegante en esta temporada

La manicura nos brinda la posibilidad de poder llevar a cabo una gran cantidad de diseños y experimentar con nuestra imaginación. En esta temporada por supuesto lo que no pueden faltar son las flores y te traemos los mejores estilos.

Estos diseños son realmente increíbles por lo que podemos verlas incluso en las celebridades. Ahora si toma nota y elige el que mejor vaya contigo o por qué no utilizar a todos.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas con flores?

Diseño de uñas con flores monocromáticas en rosa

Aquí tenemos un diseño elegante con una base rosa nude suave con acabado brillante. Sobre cada uña se destacan delicadas flores pintadas a mano. Vas a poder tener un estilo con armonía visual.

Diseño de uñas con flores artísticas, tipo pinceladas

Este es un diseño realmente hermoso como moderno. Estas uñas tienen una base traslúcida y sobre ella se coloca unas flores en colores llamativos realizados tipo trazos de acuarela.

Diseño de uñas cherry blossom, como Hailey Bieber

Luego tenemos este estilo que es una base traslúcida lechosa y sobre ella unas hermosas flores. La elegancia está presente en este estilo.

Diseño de uñas con flores góticas y traslúcidas

Por otro lado, tenemos este estilo que es para quienes aman el color oscuro. Debes colocar una base negra y sobre ella unas flores con pinceladas blancas.

Diseño de uñas con flores femeninas y sutiles

La base nude es una de las más utilizadas porque evoca elegancia. Sobre ella puedes realizar flores naranjas pequeñas que le darán el toque.

Diseño de uñas con flores bejeweled o con aplicación de gemas

Luego nos encontramos con este estilo más elevado ya que consiste en una base nude y sobre ella formar con gemas hermosas flores. Puedes permitirte jugar con los colores y las posiciones.

Diseño de uñas con flores blanco y negro, como Dua Lipa

Por último, tenemos este estilo que es realmente hermoso y elegante. Seguimos utilizando la base traslúcida y formamos flores en color negro.