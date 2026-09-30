5 hermosos llaveros al crochet inspirados en animalitos

El crochet es una de las prácticas que más se ha extendido debido a que se pueden crear múltiples objetos interesantes. En este caso te vamos a contar cómo puedes crear hermosos llaveros inspirados en animalitos.

“A la primera que me diga lo mando a...” Azalia lanza fuerte advertencia a Pablo Montero mientras los Granjeros se quejan de su actitud (VIDEO)

Estos llaveritos son ideales para adornar mochilas o bolsos y puedes hacerlo rápidamente. Ahora manos a la obra y crea hermosos animalitos en simples pasos.

¿Cómo hacer estos llaveros al crochet?

Abreviaturas a tener en cuenta



AM: anillo mágico

pb: punto bajo

aum: aumento (2 pb en el mismo punto)

dism: disminución

cad: cadena

pe: punto enano

Osito mini

Materiales: hilo marrón, un poco de beige y negro, relleno, aguja, aguja lanera y argolla para llavero.

Cabeza



Comienza con un AM con 6 pb, luego continúa con 6 aumentos hasta llegar a 12 pb.

1 pb, 1 aum → 18 pb.

Hacer 18 pb.

1 pb, 1 dism → 12 pb. Una vez realizado esto tendrás que rellenar.

Hacer 6 disminuciones y cerrar.

Para las orejas vas a hacer 2 pequeños círculos con un AM de 6pb. Cierra y cose en la parte superior. Bordar ojos, nariz y una pequeña boca.

Conejito mini

Materiales: hilo blanco o beige, rosa y negro.

Para realizar la cabeza de este conejo llavero deberás seguir los mismos pasos que el muñeco anterior. Lo que aquí va a cambiar son las orejas ya que para realizarlas deberás hacer 6 cad. Vas a volver por la cadena haciendo pb, repite una segunda vuelta. Cierra y deja una hebra para poder coser. Luego cose las orejas arriba de la cabeza y agrega una nariz rosa.

Gatito mini

Materiales: hilo gris, blanco, negro y rosa.

Al igual que en los llaveros anteriores tienes que realizar los pasos iguales para poder obtener la cabeza. El cambio viene en las orejas para lo cual deberás tejer dos triángulos con 4 cad. En la segunda cadena realiza 3 pb, luego 2pb, 1pb y cierra. Cose las orejas en la parte superior

Para los detalles tienes que bordar ojos, nariz, boca y bigotes. Si lo deseas realiza una manchita blanca en el hocico.

Ranita mini

Materiales: hilo verde, blanco y negro.

Para las cabezas continuamos con el patrón realizado anteriormente, solo se cambian los detalles. Aquí vamos a realizar ojos con dos bolitas realizando AM de 6pb, 6pb, cerrar y dejar hebra. Coserlas arriba de la cabeza y bordar pequeños puntos negros. Agregar una boca sonriente con hilo negro.

Pandita mini

Materiales: hilo blanco y negro.

Por último, tenemos a un mini pandita con una cabeza similar a las anteriores. Para las orejas deberás tomar el negro y realizar AM de 6 pb, 6 pb y cierra. Luego las coses arriba de la cabecita. También puedes bordar dos manchas negras alrededor de los ojos, nariz y boca.