Cuida tu cabello con cerveza; así puedes hacer un protector térmico casero

Pese a que en algunas zonas del país se han presentado lluvias “atípicas”, el tiempo de calor se convierte en un serio problema para el brillo, la lucidez y en general la salud del cabello. Ante eso, muchos no saben que hay formas de cuidar la melena para que luzca espectacular y que no se lastime por el calor excesivo. En ese sentido, este protector térmico podría funcionar y tiene como base la cerveza. Entérate cómo hacerlo.

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¿Por qué se requiere la ayuda de este protector térmico con base en cerveza?

En tiempos de calor muchos ignoran que el sol excesivo realmente produce situaciones que pueden afectar la salud del cabello. Y cuando no hay posibilidad de traer algún sombrero o gorra todo el tiempo, es vital cuidarse. En ese sentido, se recomienda algún tipo de protector térmico como el propuesto a continuación.

Y es que lo difícil de esta época es que el calor produce resequedad, falta de brillo y en los casos más extremos abre las puntas. Es por eso que los protectores térmicos sirven como beneficios para cuidar el cabello ante secadoras, planchas o los propios rayos solares, ante personas que están todo el tiempo afuera.

Sin embargo en el mercado existen muchos tipos de protectores, ya sea en crema o modo spray que contiene bastante químicos y para los seguidores del tema de amistad con la ecología, no son tan bien vistos. Por eso, en esta oportunidad de remedio casero, la cerveza es la clave para mantener sano y fuerte tu cabello en una época del año llamada primavera y verano.

¿Cómo se hace este protector térmico con cerveza?

Muchos de los que buscan soluciones naturales recomiendan este protector, que probablemente no convenza a algunos, pero es ampliamente recomendado. Y la preparación es sencilla, pues basta con vaciar la cerveza en un recipiente donde se quede un rato hasta que se le quite el exceso de gas. Y posteriormente se aplica manteca de karité para mezclarlo perfectamente y dejar una consistencia homogénea.

Y la aplicación es tan sencilla como ponerlo en una botella con su debido atomizador y así aplicar en el cabello que busca ser protegido del excesivo calor.