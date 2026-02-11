3 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años que tienen la cara cuadrada que te harán lucir más joven

En esta ocasión te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años que te harán ver más joven. Estos estilos de cabello son ideales para aquellas féminas que tienen la cara cuadrada. Recuerda que, este tipo de look de igual manera serán tendencia para todo este 2026, así que, hazte un cambio de imagen y lucir esa melena.

3 cortes que harán lucir más jóvenes a las mujeres de 50 a 60 años con cara cuadrada

Pixie Texturizado

|Foto de Mikhail Nilov

Uno de los 3 cortes de pelo que son ideales para las mujeres de 50 a 60 años, es el Pixie Texturizado. Este estilo es audaz y elegante para las féminas que quieren cambiar totalmente de look. Dicha opción se caracteriza principalmente por tener un efecto despeinado que da la apariencia de frescura. Además, si se tiene un rostro cuadrado hará que la cara se vea un poco más definida.

Pixie Largo con Flequillo

|Foto de Omran Soliman

Otra buena opción para cambiar totalmente de look es el Pixie largo con flequillo; este corte es ideal para las mujeres que tienen en mente dar un cambio totalmente innovador; ya que se caracteriza por ser un estilo que se adapta a cualquier tipo de rostros, cuadrados, redondos o finos; además le permite a la mujer jugar con distintas texturas y sobre todo, es muy fácil de peinar.

Blunt Bob con raya en medio

|Foto de Bahadir Aydemir

Terminamos estas sugerencias con el Blunt Bob con raya en medio; este es un corte recto y definido, el cual se combina totalmente a la perfección con una raya al medio, esto crea un efecto lifting visual y es una opción que se ve muy elegante, que rejuvenece a las mujeres que tienen la cara cuadrada y que además sobresale por dejar esos cabellos lisos; de igual manera es muy fácil de mantener por varias semanas.

¿Cómo cuidar tu pelo?

De acuerdo con algunos expertos en belleza y en el cuidado del pelo, se recomienda lavar tu melena con moderación y no a diario; algunos sugieren que se debe limpiar cada 2 o 3 días.

Se recomienda ocupar acondicionador después de haber lavado el pelo; evita el calor como el uso de herramientas ya sea planchas u otros artefactos para poder secar el cabello; de igual manera se sugiere llevar una dieta rica en proteínas, minerales y vitaminas.

