Dibujos de Kpop Demon Hunters para colorear e imprimir este Día del Niño 2026

Estamos a unos días de celebrar el Día del Niño, es por esa razón que en esta ocasión te presentamos una actividad perfecta para los pequeños: Colorear figuras. En este caso te presentamos dibujos de los personajes de una de las películas más exitosas, misma que se ha posicionado como una de las favoritas de todos los niños y niñas; así es, hablamos de K-Pop Demon Hunters.

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¿Cuáles son los mejores dibujos para colorear de Kpop Demon Hunters?

Colorear es una actividad muy favorecedora para los pequeños del hogar ya que estimula su creatividad, destreza y favorece a los estímulos. Si los niños colorear figuras de su película favorita disfrutarán aún más esta actividad.

Personajes en conjunto

Una opción ideal es colorear a los personajes Rumi, Zoey, Celine en una misma hoja. Puede ser en diseños distintos, por ejemplo una idea es colorear a las guerreras comiendo ramen u haciendo otra actividad. Brinda diferentes colores a los niños para que utilicen los que más les gusten.

Personajes de Kpop Demon Hunters |Crédito: Pinterest

Saja Boys

Una idea que seguro le encantará a los pequeños es la de colorear a los Saja Boys. Si bien pueden hacerlo con los personajes también con otros elementos representativos como la famosa lata de soda pop o incluso lightsticks, características del kpop.

dibujos de Saja Boys|Crédito: Pinterest

Personajes individuales

Una forma ideal de colorear es iluminar a los personajes de forma individual, es preferible que la figura elegida ocupe toda la hoja para que el niño pueda colorear cada detalle del personaje como los sombreros, accesorios de la ropa, cabello, collares, entre otros. Por otro lado, puedes pegar la figura sobre una cartulina y los niños pueden hacer la actividad con pintura acrílica. Recuerda que es importante que la actividad sea supervisada por un adulto para evitar que ingieran pintura por accidente.

Personajes individuales de Kpop Demon Hunters|Crédito: Pinterest

Dibujo de Derpy Tiger

Una idea perfecta para que los niños coloreen es la del personaje Derpy Tiger, el cual es un gato característico de Kpop Demon Hunters, el cual es una criatura sobrenatural y además mascota de las guerreras. Haz que los pequeños usen el color azul, el cual es característico de este personaje, y que le den su propio estilo a cada dibujo con su creatividad.