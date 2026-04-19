Haz este repelente natural contra arañas; no más de ella en el hogar

Aunque hay insectos y animalitos en general que son despreciados por las personas, las arañas tienen un lugar especial, pues de cierta forma son un riesgo en caso de que te lleguen a picar. Por ello, se buscan distintas oportunidades para erradicar su presencia dentro del hogar. Y para eso, este remedio natural con base en vinagre se observa como una buena opción de solución para que no haya más animales de ocho patas cerca de ti y tu familia.

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¿Por qué este remedio con vinagre ahuyenta a las arañas?

Lo que se busca con este tipo de soluciones es otorgar a los hogares la posibilidad de hacer tu remedio con aspectos-ingredientes fáciles de conseguir, que muy probablemente estén en tu alacena. Por ello, esta tiene la base en el vinagre, esto para correr de tu hogar a las arañas que suelen aparecer en las esquinas, en rincones pocos ventilados o en las ventanas.

Como se indicó, estos animalitos realmente no son de riesgo (dependiendo el tipo de araña y la zona del país donde te encuentres) pero son incómodos de comprender conviviendo en los mismos espacios que los demás miembros de la familia. Por ello, estos remedios cada vez son más adoptados por las personas, pues además son soluciones que ayudan en el ámbito ambiental.

En este caso, el remedio se hace con vinagre blanco, el cual es conocido por su fuerte olor y por el ácido acético, mismo que funciona como un repelente capaz de mantener a las arañas y otros animalitos alejados de todas las zonas de tu casa.

¿Cómo se hace y cómo se aplica este repelente contra arañas?

Lo mejor de este tipo de combinaciones, es que se hace rápidamente y resulta muy económico para el bolsillo de las familias o individuos mexicanos. Buscando la mayor efectividad posible, se recomienda aplicar el repelente entre 3 y 5 días a la semana, especialmente si limpias seguido o si el olor desaparece… dado que el olor es la clave de todo para ahuyentarlas.

Ingredientes

Un atomizador

Una taza de agua

Una taza de vinagre blanco

Realización y aplicación