Haz este repelente natural contra arañas; no más de ella en el hogar
En ocasiones las arañas se convierten en una pequeña plaga de las que conviene deshacerse, por ello se recomienda este repelente natural con base en vinagre.
Aunque hay insectos y animalitos en general que son despreciados por las personas, las arañas tienen un lugar especial, pues de cierta forma son un riesgo en caso de que te lleguen a picar. Por ello, se buscan distintas oportunidades para erradicar su presencia dentro del hogar. Y para eso, este remedio natural con base en vinagre se observa como una buena opción de solución para que no haya más animales de ocho patas cerca de ti y tu familia.
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¿Por qué este remedio con vinagre ahuyenta a las arañas?
Lo que se busca con este tipo de soluciones es otorgar a los hogares la posibilidad de hacer tu remedio con aspectos-ingredientes fáciles de conseguir, que muy probablemente estén en tu alacena. Por ello, esta tiene la base en el vinagre, esto para correr de tu hogar a las arañas que suelen aparecer en las esquinas, en rincones pocos ventilados o en las ventanas.
Como se indicó, estos animalitos realmente no son de riesgo (dependiendo el tipo de araña y la zona del país donde te encuentres) pero son incómodos de comprender conviviendo en los mismos espacios que los demás miembros de la familia. Por ello, estos remedios cada vez son más adoptados por las personas, pues además son soluciones que ayudan en el ámbito ambiental.
En este caso, el remedio se hace con vinagre blanco, el cual es conocido por su fuerte olor y por el ácido acético, mismo que funciona como un repelente capaz de mantener a las arañas y otros animalitos alejados de todas las zonas de tu casa.
¿Cómo se hace y cómo se aplica este repelente contra arañas?
Lo mejor de este tipo de combinaciones, es que se hace rápidamente y resulta muy económico para el bolsillo de las familias o individuos mexicanos. Buscando la mayor efectividad posible, se recomienda aplicar el repelente entre 3 y 5 días a la semana, especialmente si limpias seguido o si el olor desaparece… dado que el olor es la clave de todo para ahuyentarlas.
Ingredientes
- Un atomizador
- Una taza de agua
- Una taza de vinagre blanco
@emibaezcristaldo CHAU ARAÑITAS 🕷️🕷️ El vinagre es un poderoso repelente no tóxico que protege tu casa , a tus mascotas y a tu familia.. es efectivo ,totalmente natural , barato y fácil .. Eprobamína y contanos cómo te fue? *INGREDIENTES: .2 tazas iguales de agua .1 taza vinagre Todo en un spray, rociamos por los lugares donde estan 🕷️🕷️ y repetimos cada semana o 3 veces para reforzar 👌 #vinagre #repelente #arañas #miedo #limpieza #vira #paraguay ♬ sonido original - Emi Baez cocina
Realización y aplicación
- Mezcla en partes iguales el vinagre blanco y el agua dentro de un atomizador y agita ligeramente para integrar ambos líquidos. Esto será la base del repelente contra arañas.
- Después debes rociar la mezcla en puntos estratégicos como ventanas, esquinas, marcos de puertas, debajo de muebles o en cualquier rincón donde se hayan visto arañas y telarañas.