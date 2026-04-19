Estas son las 5 polémicas más fuertes de la influencer Sol León

El internet tiene múltiples figuras alrededor del ecosistema, sin embargo en las horas recientes una de las que más ha sido mencionada es Sol León. Fiel al estilo de muchos de los personajes que ganan viralidad en el entorno, la creadora de contenido es polémica en todos los sentidos. Ante dicha situación, estos son los 5 momentos más escandalosos de la oriunda de Culiacán, Sinaloa.

¿Quién lo dijo primero? ¡Flor Rubio y Ricardo Casares encienden la polémica en el Sin Palabras!

¿Quién es Sol León y cuáles han sido sus polémicas?

Lo que se lee en todos los espacios de manera inmediata, es que la influencer forjó su fama a través de escándalos familiares y un negocio de fajas colombianas. Por ello, en TikTok o Instagram es bastante comentada. Pero sin más, estos son sus 5 escándalos más recordados.

Sol León llevó luces a su foto electoral

Se sabe que en México es complicado conseguir una buena foto para tu credencial de elector. En ese sentido, uno de los momentos más virales que acompañan el historial de esta influencer es aquella oportunidad donde llevó su propia iluminación para obtener una postal de estudio en su ficha que le permite votar. Obviamente sorprendió a los trabajadores del INE, que veían desconcertados lo sucedido.

Sol León graba live en estado inconveniente

Según muchos, el momento en el que se divorció de su anterior pareja prendió un En Vivo y habló de dicha situación en un estado inconveniente. Allí declaró de cierta manera clara, que había existido una infidelidad de Roberto López. Además, en un discurso empoderante, le dijo a sus seguidoras que ellas tenían que ser las poderosas, esto en referencia a su lugar en la relaciones e incluso en la sociedad.

Sol León acosó a un trabajador en vivo

En otra de sus situaciones grabadas en vivo, se hizo viral y la criticaron en exceso en una oportunidad donde le dijo a uno de sus empleados que mostrara sus genitales en el video para ganarse un bono navideño. Aunque se dice que fue una broma, recalcaron que así ocurre el acoso laboral y ella lo hizo en medio de una transmisión.

Sol León destrozó a Cazzu y Nodal

Cuando se daba el quiebre definitivo entre dicha pareja, la creadora de contenido arremetió contra la argentina, diciéndole que tuviera dignidad. “Cuando la persona pone los ojos en otra persona, claramente ten dignidad y ábrete tú sola, claramente ya no te quieren”. Aludiendo al caso de Nodal dejando a Cazzu y comprometiéndose casi de inmediato con Ángela Aguilar.

Sol León es comparada con Karla Panini

Se indica que la influencer le quitó todo lo que tenía a Alma López. Al descubrirse una supuesta infidelidad de Sol con Roberto López, se reportó que Alma se suicidó y que León se quedó con absolutamente todos los proyectos que eran originalmente de la primera esposa de López. Evidentemente ella negó todo y no hay alguna versión oficial que confirme dicha situación.