Piel roja y caliente después de usar vitamina C en tu skincare: qué significa y por qué es clave actuar rápido

La piel se puede poner roja y caliente justo después de usar vitamina C como parte de la rutina de skincare debido a que la dermis puede irritarse o presentar una reacción alérgica al producto .

De acuerdo con Allergy Clinic, especialistas en Reino Unido, saber diferenciar entre una irritación y una alergia causada por productos de cuidado personal es importante, ya que esto permite determinar si existe algún riesgo y cómo actuar.

Las causas podrían estar relacionadas con los conservadores, las fragancias, los aceites esenciales, los agentes estabilizadores, los reguladores de pH o los materiales de embalaje que pueden filtrarse en los productos, indica Mayo Clinic.

Saber si es irritación o alergia en la piel es importante.|(ESPECIAL/CANVA)

Si no se atiende de manera adecuada, a la larga podrían aparecer reacciones como manchas secas o escamosas, ampollas, mayor sensibilidad de la piel a otros productos e incluso oscurecimiento de la dermis.

Cómo elegir correctamente los productos para hacer skincare

Para elegir correctamente los productos para hacer skincare, lo más importante es conocer tu tipo de piel, tus alergias y la calidad de los productos. Para determinar qué es lo más adecuado en cada caso, lo recomendable es acudir con un dermatólogo que pueda analizar las características individuales de la piel.

Elegir los productos adecuados para el skin care es fundamental para el cuidado de tu piel.|(ESPECIAL/CANVA)

Sin embargo, de acuerdo con la American Academy of Dermatology Association, existen una serie de recomendaciones generales para comenzar una rutina de cuidado de la piel.

Algunos consejos son: